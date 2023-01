Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Έλλειψη φαρμάκων υπάρχει μόνο στα εισπνεόμενα (βίντεο)

Δεν υπάρχει πρόβλημα για άλλα φάρμακα, υποστήριξε ο Υπ. Υγείας. Τι είπε για τις ΜΕΘ Παίδων και τον 6χρονο Θωμά από τα Γρεβενά, αλλά και τι απάντησε για το αν θα πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Παρασκευή ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε για τις ελλείψεις φαρμάκων, τις ιώσεις και τον κορονοϊό, τις ΜΕΘ Παίδων, αλλά και για την κηδεία ου τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ερωτηθείς για τα πρώτα κρούσματα της «Κράκεν» στην Ελλάδα, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι συνολικά την επιστημονική κοινότητα και το Υπ. Υγεία δεν υπάρχει ανησυχία, αναφέροντας ότι πέρσι τέτοια ημέρα που ήταν σε ισχύ και κάποια περιοριστικά μέτρα, είχαμε πάνω από 640 διασωληνωμένους, ενώ σήμερα έχουμε 130 διασωληνωμένους.

«Δεν μας τρομάζει η όποια παραλλαγή. Έχουμε κόσμο που έχει εμβολιαστεί, έχουμε κόσμο που έχει νοσήσει, έχουμε αντιικά φάρμακα και καλούμε τον κόσμο που πρέπει, μέσω του γιατρού του να τα πάρει», είπε ο κ. Πλεύρης.

Ερωτηθείς για τις ελλείψεις φαρμάκων, είπε ότι «οι εξαγωγές φαρμάκων είναι σε δύο επίπεδα. Απαγορεύονται οι εξαγωγές από τις φαρμακαποθήκες. Τα εργοστάσια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο για την εγχώρια ζήτηση και μπορούν να κάνουν εξαγωγές».

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «φαίνεται η ομαλοποίηση στα φαρμακεία. Μπήκαν στην αγορά 90.000 εισπνεόμενα. Βγάλαμε λίστα πχ. με γενόσημο παρακεταμόλης που και παιδικό φάρμακο, το οποίο παράγεται στην Ελλάδα και δεν θα λείψει από κανέναν. Σε αντιβιώσεις, αντιβηχικά και αντιπυρετικά η κατάσταση δεν ομαλοποιείται απλώς, αλλά το πρόβλημα έχει λυθεί. Από σήμερα και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορεί να μην βρει κάποιος το συγκεκριμένο φάρμακο της μάρκας που θέλει, αλλά θα βρει γενόσημο του. Στα νοσοκομεία μας εδώ και χρόνια, από την οικονομική κρίση, όλα τα φάρμακα είναι γενόσημα».

«Βάζουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα φάρμακα που έτσι κι αλλιώς συνταγογραφούνταν, για να μην έχουμε έγχαρτες συνταγές, για να έχουμε πλήρη παρακολούθηση στα φάρμακα που είναι σε έλλειψη», σημείωσε ο Υπ. Υγείας, ομολογώντας ότι «θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα στα εισπνεόμενα, γιατί είναι εισαγωγής και έχουν μηχανισμό και γι’ αυτό υπάρχει το πρόβλημα», συμπλήρωσε ωστόσο ότι «Μιλάω με ομολόγους μου σε μεγάλες χώρες που δεν έχουν φαρμακοβιομηχανίες και το πρόβλημα μεταφέρεται στα νοσοκομεία, δεν το λέω για να ωραιοποιήσω την κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Γαλλία έδωσαν δικαίωμα στους φαρμακοποιούς να φτιάχνουν φάρμακα».

Αναφορικά με τις ΜΕΘ Παίδων, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι «στις ΜΕΘ Παίδων έχουμε πληρότητα 50%, δεν υπάρχει πρόβλημα πληρότητας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε εύκολα άλλες ΜΕΘ Παίδων, διότι είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τις ΜΕΘ ενηλίκων, μπορεί να αναπτυχθούν μόνο σε παιδιατρικό νοσοκομείο» και προσέθεσε ότι «στην Θεσσαλονίκη γίνεται το Νοσοκομείο Παίδων με δεκάδες κλίνες ΜΕΘ Παίδων. Στην Θεσσαλία παραδίδουμε το καλοκαίρι ΜΕΘ Παίδων».

Για την περίπτωση του 6χρονου Θωμά από τα Γρεβενά, που έφυγε από την ζωή, ο Θάνος Πλεύρης είπε «το παιδί δεν χάθηκε λόγω έλλειψης ΜΕΘ. Διασωληνώθηκε στα Γρεβενά και ήδη η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη. Δεν σηκώθηκε εναέριο μέσο γιατί ο χρόνος που δινόταν για την διακομιδή ήταν 2,5 ώρες. Οι ίδιοι οι γιατροί επέλεξαν την διακομιδή με ασθενοφόρο. Πράγματι υπέστη βλάβη, σε ένα όχημα του 2017, πλήρως συντηρημένο. Δόθηκε μάχη στην Πάτρα, αλλά…».

Ακόμη, αρνήθηκε πως υπάρχει αύξηση των αιφνίδιων θανάτων παιδιών και νέων, λέγοντας πως «όλα τα περιστατικά ελέγχονται και παρακολουθούνται. Δεν υπάρχει στο αιφνίδιο κομμάτι κάποια αύξηση, όπως αναφέρεται», ενώ τέλος σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του μήνα ξεκινούν άλλα τρία προγράμματα για προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα και δύο τύπους καρκίνου, σε συνέχεια του προγράμματος για προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, που φέρει το όνομα της Φώφης Γεννηματά.

Για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, τους όρους διεξαγωγής της κηδείας του και το κατά πόσον ο ίδιος θα παραστεί, ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι ο εκλιπών ανήκει σε μια «δυναστεία που βασίλεψε στην Ελλάδα από το 1863, υπηρέτησε στα ΟΥΚ, ήταν Ολυμπιονίκης και νόμιμος αρχηγός του Ελληνικού Κράτους. Το πολιτειακό έληξε και δεν υπάρχει λόγος να το επαναφέρουμε. Ήταν έκπτωτος, δεν τίθεται θέμα. Η διυπουργική επιτροπή εκτίμησε αυτά τα δεδομένα και αποφάσισε όπως αποφάσισε, με βάση το πρωτόκολλο».

«Άπαξ και η διυπουργιική έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, έτσι αποφάσισε έναν τρόπο ταφής και οι συζητήσεις έγιναν σε ένα πολύ καλό κλίμα με την οικογένεια του πρώην βασιλιά», είπε ο Υπ. Υγείας απαντώντας στο ερώτημα εάν θα έπρεπε να γίνει με τιμές αρχηγού Κράτους η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Πιεστικά ρωτήθηκε εάν ο ίδιος θα πάει στην κηδεία, με τον Θάνο Πλεύρη να απαντά ότι «Η Κυβέρνηση εκπροσωπείται πολιτικά. Ιδιωτικά ο καθένας θα κάνει ότι θέλει και θα το δούμε την Δευτέρα. Για την Κυβέρνηση και για το κόμμα της ΝΔ το θέμα της κηδείας δεν είναι πολιτικό θέμα».

«Ξέρετε τι είναι πολιτικό θέμα; Πολιτικό θέμα είναι η κατάθεση χθες στο Ειδικό Δικαστήριο της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα. Δεν θα τολμήσει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ένα πράγμα: να μηνύσει τον κ. Καλογρίτσα που λέει ότι του πήγαινε λεφτά, άρα μιλάμε για το απώγειο της διαφθοράς», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.





