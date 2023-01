Life

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Aγνώριστος για τον νέο ρόλο (εικόνες)

Άγνωστη παραμένει η ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr) εμφανίστηκε εντελώς αγνώριστος στα γυρίσματα της σειράς του ΗΒΟ, «The Sympathizer». Πρόκειται για ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που ακολουθεί τις δυσκολίες ενός Γάλλο-Βιετναμέζου κουμουνιστή κατασκόπου κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών του πολέμου του Βιετνάμ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον εξορισμό του στις ΗΠΑ.

Robert Downey Jr. spotted looking unrecognizable as balding redhead https://t.co/0jOiE7eD3y pic.twitter.com/b4b7HgfTkx — New York Post (@nypost) January 12, 2023

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Βιέτ Ταν Νγκουιέν και ο ηθοποιός θα υποδυθεί «πέντε διαφορετικούς ρόλους».

Πρωταγωνιστούν επίσης οι: Nguyen Cao Ky Duyen(Nguy?n Cao K? Duyen), Κιού Τσιν(Ki?u Chinh), Σάντρα Ο(Sandra Oh) και 'Αλαν Τρονγκ(Alan Trong). Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν τόσο στο Λος 'Αντζελες όσο και στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το ΕΤ.

View this post on Instagram A post shared by Robert Downey Jr FanPage ? (@robertdowneyjrusa)

Στις νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ο ηθοποιός έχει αραιά κόκκινα σγουρά μαλλιά ενώ το πρόσωπό του με την βοήθεια του μακιγιάζ έχει παραμορφωθεί τόσο πολύ που είναι αγνώριστος. Πριν από λίγους μήνες σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram ο σταρ ζήτησε από τους γιους του να τον βοηθήσουν να ξυρίσει το κεφάλι του.

«Τα πράγματα που κάνουμε για τη δουλειά μας... και τα παιδιά μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο ηθοποιός.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία πρεμιέρας του «The Sympathizer».

