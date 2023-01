Αθλητικά

Australian Open – Ναδάλ: Ο Τζόκοβιτς είναι το φαβορί για τον τίτλο

Ο Ισπανός έχει χάσει τους 6 από τους 7 τελευταίους αγώνες του, την ώρα που ο Νόλε δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, νικητής στο περυσινό Australian Open, εκτιμά ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι το φαβορί για να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam του 2023, που αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα (16/1) στην Μελβούρνη.

«Είχε πολύ καλά αποτελέσματα στο τέλος της περασμένης χρονιάς και άρχισε με νίκες αυτήν τη σεζόν», σχολίασε ο Ισπανός τενίστας και πρόσθεσε, «Είναι ένα τουρνουά που ήταν πάντα επιτυχημένο για αυτόν. Είναι το φαβορί, χωρίς αμφιβολία. Εάν κερδίσει, θα τον συγχαρούμε, θα έχει καταφέρει κάτι ιστορικό, αυτό είναι όλο. Η ζωή μου δεν πρόκειται να αλλάξει».

Ο «Νόλε» έχει κατακτήσει εννέα φορές το τρόπαιο στο Australian Open και προέρχεται από μία καλή προετοιμασία και τον τίτλο στο τουρνουά της Αδελαΐδας, παρά τις ενοχλήσεις που αισθάνεται στον μηριαίο μυ.

Όσον αφορά στον «Ράφα», δεν φαίνεται να βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση, καθώς υπέστη δύο ήττες στο United Cup, μια διοργάνωση μεικτών ομάδων, από τον Κάμερον Νόρι και από τον Αλεξ ντε Μινάουρ.

Ο Ισπανός κάτοχος του ρεκόρ τίτλων Grand Slam (22), παραδέχθηκε ότι αισθάνεται «ευάλωτος», ενόψει του αγώνα της πρεμιέρας, με τον Τζακ Ντρέιπερ.

«Πιθανώς, θα είναι ένας από τους πιο δύσκολους πρώτους γύρους. Ωστόσο, αισθάνομαι πιο γρήγορα τα πόδια μου. Νιώθω ότι παίζω καλύτερα, με περισσότερη αυτοπεποίθηση», είπε χαρακτηριστικά ο 36χρονος Ναδάλ, ο οποίος έχει χάσει τους έξι από τους τελευταίους επτά αγώνες του.

