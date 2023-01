Οικονομία

Απάτη “μαμούθ” με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές

Με ποιον τρόπο ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει λεία πολλών εκατομμυρίων.

Ένας 54χρονος ταυτοποιήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας, ως ο δράστης 71 περιπτώσεων απάτης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων, με την οικονομική ζημιά τους να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολάρια ΗΠΑ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος πλησίαζε, κυρίως, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού χώρου και συστηνόταν ψευδώς ως «σύμβουλος εμπορικών συμφωνιών-επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε ιδιότητά του στο παρελθόν ως στέλεχος μεγάλων εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο 54χρονος τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους, ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).

Μάλιστα, το 2013 συνέστησε μητρική εταιρεία στην Ελλάδα και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Σημειώνεται, ότι η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας της θυγατρικής.

Στο διάστημα που ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων εταιρειών τα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές, να μην εισπράττουν τις αποδόσεις, αλλά να τις επανατοποθετούν, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Η παράνομη δράση του, που ξεκίνησε από το 2018, αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες-επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ ερευνά και την τυχόν συμμετοχή συνεργών του.

