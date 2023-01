Life

Άντριου Τέιτ - Ρουμανία: Οι Αρχές κατέσχεσαν το ποσό των 4 εκατ. ευρώ

Ο αμφιλεγόμενος influencer, Άντριου Τέιτ, συνελήφθη στη Ρουμανία ως ύποπτος για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 18 εκατομμυρίων λέου (3,95 εκατομμυρίων δολαρίων) στο πλαίσιο εγκληματικής έρευνας για εμπορία ανθρώπων που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην επαγγελματία κικμπόξερ και αμφιλεγόμενου influencer Άντριου Τέιτ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Εθνική Υπηρεσία για τη Διαχείριση Κατασχεθέντων Περιουσιακών Στοιχείων έλαβε στη διαχείριση της 29 κινητά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών οχημάτων και ρολογιών, καθώς και διάφορα ποσά μετρητών σε διαφορετικά νομίσματα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά χθες Σάββατο.

Χθες, ένας ρεπόρτερ του Reuters είδε πολλά αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων μια Rolls-Royce, μια BMW και μια Mercedes-Benz, να μεταφέρονται από το συγκρότημα του Τέιτ στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Βουκουρέστι, για να μεταφερθούν σε ένα χώρο αποθήκευσης.

Ο Άντριου Τέιτ, ο αδελφός του και δύο Ρουμάνες συνελήφθησαν στις 29 Δεκεμβρίου με κατηγορίες περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης για σεξουαλική εκμετάλλευση έξι γυναικών. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

Οι κρατούμενοι αμφισβήτησαν το ένταλμα σύλληψής τους διάρκειας 30 ημερών, αλλά το εφετείο του Βουκουρεστίου απέρριψε το αίτημα την περασμένη εβδομάδα, δίνοντας εντολή να παραμείνουν υπό αστυνομική κράτηση.

Ο Άντριου Τέιτ, πρώην διαγωνιζόμενος στο ριάλιτι του Ηνωμένου Βασιλείου Big Brother, έγινε γνωστός με μισογυνικά σχόλια και λόγους μίσους. Έχει πει πως οι γυναίκες που βιάζονται είναι εν μέρει υπεύθυνες για το βιασμό τους και πως ανήκουν σε άνδρες.

Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, απέκλεισαν τον Τέιτ, όμως ο λογαριασμός του στο Twitter επανενεργοποιήθηκε το Νοέμβριο, αφού η πλατφόρμα εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ.

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε καλέσει, μέσω του Twitter, αυτόν τον Βρετανό υπήκοο να βρει κάτι να ασχοληθεί, αφού εκείνος της είχε πει πως έχει στην ιδιοκτησία του 33 αυτοκίνητα με «τεράστιες εκπομπές ρύπων».

