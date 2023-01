Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Ασφαλιστικά μέτρα κατά της οικογένειας της Καρολάιν από τους γονείς του πιλότου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η οικογένεια του πιλότου από τους γονείς της άτυχης Καρολάιν.





Ασφαλιστικά μέτρα κατά της οικογένειας της Καρολάιν Κράουτς κατέθεσαν, το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευέλπιδων, οι γονείς του πιλότου.

Οι γονείς του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν, ζητούν να αναλάβουν τη γονική μέριμνα της εγγονής τους Λυδίας και να έχουν περισσότερη επικοινωνία με το παιδί. σύμφωνα με το protothema.gr.

Στην Ευελπίδων βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι γονείς του καθ' ομολογίαν δολοφόνου.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα της άτυχης Καρολάιν, Σούζαν, μετεγκαταστάθηκε, πρόσφατα μαζί με την μικρή Λυδία στις Φιλιππίνες.

Από την πλευρά του ο πατέρας της Κάρολαιν, Ντέιβιντ Κράουτς, μετά τον ισχυρισμό ότι ο πιλότος εμπλεκόταν σε συμμορία ναρκωτικών και η Καρολάιν γνώριζε γι'αυτό και την σκότωσε, δήλωσε πριν λίγες μέρες πως η εγγονή του δεν θέλει να έχει σχέση με τους γονείς του δολοφόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Αποχωρούν τα μέλη των βασιλικών οικογενειών