ΣτΕ: Νόμιμη η ανακατανομή των βουλευτικών εδρών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κατατεθεί από τον υπουργό Εσωτερικών το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.



Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ΄ αριθμ. 7/2023 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμη την ανακατανομή των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια που έγινε σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού του έτους 2021.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχε κατατεθεί από τον υπουργό Εσωτερικών σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για «τον καθορισμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (59 στο σύνολό τους οι εκλογικές περιφέρειες).

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγητής ο πάρεδρος Χρήστος Παπανικολάου) έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και παράλληλα έκανε ορισμένες δευτερεύουσες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις (π.χ. να αναγραφεί στο Προεδρικό Διάταγμα ο ακριβής χρόνος διενέργειας της απογραφής, κ.λπ.).

