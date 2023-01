Πολιτική

Υποκλοπές: Η ΑΔΑΕ ζητά διευκρινίσεις για την διαδικασία ενημέρωσης πολιτών

Τι αναφέρει ο Χρήστος Ράμμος στην επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης.



Στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα απέστειλε έγγραφο ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος και ζητά να ενημερωθεί για τη διαδικασία, που προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 5002 του 2022 για την διαχείριση αιτημάτων πολιτών για τυχόν υποκλοπές.

Στο έγγραφο του κ. Ράμμου, αναφέρονται κατ΄αρχάς οι διατάξεις του νόμου 5002 του 2022, με τις οποίες πλέον η αρμοδιότητα διαχείρισης των αιτημάτων πολιτών για παρακολουθήσεις ανήκει, όχι όπως μέχρι πρότινος στην ΑΔΑΕ, αλλά σε Τριμελές Όργανο, αποτελούμενο από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην ΕΥΠ και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ως απλό μέλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αρχής, εν συνεχεία, ζητά ενημέρωση προκειμένου, όπως υπογραμμίζει να γνωρίζει την ακριβή διαδικασία για να υποβάλλει τα αιτήματα που τυχόν υποβληθούν, καθώς πλέον η Αρχή στην οποία ο ίδιος προΐσταται, δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία (ποιό όργανο, με ποιά πρωτόκολλα και λοιπά στην ΕΥΠ ή όπου αλλού καθοριστεί) θα ακολουθείται στο εξής για αιτήματα των πολιτών, που επιθυμούν να πληροφορηθούν, αν παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το επίμαχο έγγραφο κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το έγγραφο του κ. Ράμμου, μεταξύ των άλλων, αναφέρει: «Δεδομένου ότι από την διατύπωση του νόμου δεν προβλέπονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής στην πράξη της διαδικασίας διαβίβασης εκ μέρους της Α.Δ.Α.Ε. του αιτήματος του θιγόμενου, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα υπάρχει κάποια ειδική γραμματεία στις ως άνω υπηρεσίες (Ε.Υ.Π. και Δ.Α.Ε.Ε.Β.) η οποία θα είναι αρμόδια να λαμβάνει το σχετικό αίτημα που θα διαβιβάζεται σε αυτήν από την Α.Δ.Α.Ε. Επίσης, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εν γένει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που θα είναι απαραίτητες για την έναρξη εφαρμογής και την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας».

