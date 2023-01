Παράξενα

Δολοφονία: “Πώς διαμελίζω ένα πτώμα;” - Η αναζήτηση στην Google που έβαλε φυλακή τον σύζυγο

Πως "προδόθηκε", σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας, που κατηγορείται ότι σκότωσε την σύζυγό του. Ποια άλλα στοιχεία "δείχνουν" ότι έχει σχέση με την εξαφάνιση της 39χρονης μητέρας.

Ένας άνδρας από τη Μασαχουσέτη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, η οποία δεν έχει θεαθεί από την Πρωτοχρονιά, είχε κάνει αναζητήσεις στο Google τρόπους για «διαμελισμό και για καλύτερους τρόπους να ξεφορτωθείς ένα πτώμα», δήλωσε σήμερα μια εισαγγελέας.

Ο Μπράιαν Γουόλς, 47 ετών, δια των νομικών εκπροσώπων του δήλωσε αθώος σήμερα στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Κουίνσι, καθώς μια εισαγγελέας αποκάλυψε έρευνα σε έναν κάδο απορριμμάτων όπου βρέθηκαν αντικείμενα με το DNA της Άνα Γουόλς μαζί με ένα σιδηροπρίονο και ένα ψαλίδι κοπής.

Οι εισαγγελείς διέταξαν την κράτησή του Γουόλς χωρίς εγγύηση, τον κατηγόρησαν για τη δολοφονία της συζύγου του. Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 8 Ιανουαρίου για αποπροσανατολισμό της έρευνας της αστυνομίας για την εξαφάνιση της 39χρονης μητέρας τριών παιδιών.

Η έρευνα ξεκίνησε αφότου ο εργοδότης της στην Ουάσινγκτον, η εταιρεία ακινήτων Tishman Speyer, δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Ιανουαρίου.

Τότε, ο Μπράιαν Γουόλς βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό εν αναμονή της καταδίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστώνης, αφού είχε ομολογήσει το 2021 ότι πούλησε πλαστά έργα τέχνης του Άντι Γουόρχολ βασισμένα σε πίνακες που πήρε από έναν παλιό φίλο του και δεν επέστρεψε ποτέ.

Η βοηθός εισαγγελέα Λιν Μπέλαντ είπε ότι ο Μπράιαν Γουόλς αρχικά είπε στους ερευνητές η σύζυγός του έφυγε από το σπίτι τους στο Κόχασετ της Μασαχουσέτης νωρίς την 1η Ιανουαρίου οδικώς μέσω υπηρεσίας ταξί για το αεροδρόμιο για να πάει στην Ουάσινγκτον για δουλειά.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία ότι η γυναίκα έκανε μια τέτοια διαδρομή και η Μπέλαντ τόνισε ότι οι αρχές ανακάλυψαν ότι ο Μπράιαν Γουόλς εκείνη την ημέρα έκανε αναζητήσεις στο Google ρωτώντας πώς «μπορείς να πετάξεις μέρη του σώματος» και «10 τρόπους για να πετάξεις ένα νεκρό σώμα αν πραγματικά είναι ανάγκη».

Η Μπέλαντ ανέφερε ότι την επόμενη μέρα, ο Γουόλς πήγε σε ένα κατάστημα για να αγοράσει προμήθειες καθαρισμού και ένα τσεκούρι και ότι τα δεδομένα παρακολούθησης βίντεο και τηλεφώνου έδειξαν ότι στις 3 Ιανουαρίου πέταξε σακούλες σκουπιδιών σε κάδους απορριμμάτων σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Ορισμένες σακούλες είχαν ήδη παραληφθεί και αποτεφρωθεί, ανέφερε η εισαγγελέας. Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια, 10 σακούλες περιείχαν αντικείμενα βαμμένα με αίμα, καθώς και ένα σιδηροπρίονο, την κάρτα εμβολιασμού της Άνα Γουόλς κατά της Covid-19 και μπότες που εθεάθη για τελευταία φορά να φοράει.

