Μοσχάτο - Απαγχονισμός: Καταγγελία για υπεξαίρεση 65 αυτοκινήτων από τον 50χρονο

Το οικονομικό “άνοιγμα”, οι οφειλές, οι έγγραφες διαμαρτυρίες, ο κλοιός των πιέσεων και η γυναίκα που κατηγορείται ότι τον δολοφόνησε, λίγες ημέρες μετά από τον ομαδικό ξυλοδαρμό του.

Σοβαρή καταγγελία σε βάρος του 50χρονου ασφαλιστή, που βρέθηκε απαγχονισμένος στο Μοσχάτο, υπεβλήθη στις Αρχές την περασμένη Παρασκευή, από εταιρία αυτοκινήτων με υπηρεσίες leasing, που εδρεύει στην Αττική.

Η καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 50χρονος είχε υπεξαιρέσει 65 αυτοκίνητα της εταιρίας.

Μία ημέρα μετά, το Σάββατο, έγινε ο ξυλοδαρμός του 50χρονου στο γραφείο του στην Καλλιθέα, χωρίς να υποβληθούν μηνύσεις και χωρίς να δοθεί συνέχεια στο συμβάν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον ξυλοδαρμό οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας. Εκεί βρέθηκε και η 47χρονη που κατηγορείται για την δολοφονία του, αν και δεν φέρεται να είχε εμπλοκή στα χτυπήματα.

Την Δευτέρα, δύο ημέρες μετά από τον ξυλοδαρμό του και τρεις ημέρες μετά από την υποβολή καταγγελίας για την υπεξαίρεση 65 αυτοκινήτων, ο ασφαλιστής βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του, στο Μοσχάτο.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο 50χρονος έφερε πολλά κατάγματα στα πλευρά του, τα οποία εκτιμάται ότι προήλθαν από τον ξυλοδαρμό του Σαββάτου, χωρίς να μπορέσει να πει με βεβαιότητα ότι τα χτυπήματα έχουν προκληθεί από έναν ή από περισσότερους ανθρώπους.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκαλούν ερωτήματα σε σχέση και με το κατά πόσο ένας άνθρωπος που έφερε 8 κατάγματα στα πλευρά μπορούσε να δέσει σφιχτά μία θηλιά στο λαιμό του, να δέσει την θηλιά στο μονόζυγο, να ανέβει στην καρέκλα και να απαγχονιστεί.

Η δικηγόρος της 47χρονης που έχει συλληφθεί κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, Κατερίνα Τσιώνα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι η πελάτης της, αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και αποδέχεται μόνο τη συμμετοχή της στην αυτοκτονία του 50χρονου

