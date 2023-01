Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι αποκλείστηκε από την Ντιζόν

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Περιστερίου ολοκληρώθηκε στην έδρα της Ντιζόν. Στο EuroCup, ο Προμηθέας "παραδόθηκε" επί ισπανικού εδάφους.

Στην έδρα της Ντιζόν ολοκληρώθηκε το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Περιστερίου, που είδε την γαλλική ομάδα να γράφει το 2-1 στη σειρά του Play In του Basketball Champions League και να παίρνει το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπεσε με το τελικό 89-82, πληρώνοντας τα λάθη και την επιθετική... καθίζηση σε δεύτερη και τρίτη περίοδο.

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στο παρκέ και στο 4΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το υπέρ του 0-9, με τον Κασελάκη να οδηγεί την επίθεση και με 13 πόντους του στην πρώτη περίοδο να κρατάει την ελληνική ομάδα σε απόσταση ασφαλείας (16-24 στο 10΄).

Ωστόσο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, το Περιστέρι έχασε την αμυντική συνοχή του και πληρώνοντας τα διαδοχικά λάθη και την αστοχία από 6.75 (0/9 τρίποντα) από το +11 (18-29 στο 13΄) βρέθηκε στο -12 (31-29 στο 15΄), έχοντας δεχθεί σερί 13-0. Ωστόσο, ένα ξέσπασμα το βοήθησε να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -1 (39-38).

Στην τρίτη περίοδο, η ελληνική ομάδα έχασε και πάλι τον αμυντικό και επιθετικό προσανατολισμό της και στο 28΄ είδε την Ντιζόν να οικοδομεί μία διαφορά ασφαλείας 18 πόντων (61-43). Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση στον... επίλογο του αγώνα, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο -6 (72-66) στο 35΄, καθώς νέα λάθη κράτησαν τη γαλλική ομάδα σε θέση οδηγού μέχρι το τελικό 89-82.

Κορυφαίοι των νικητών οι ΜακΝτάφι και Γουέαρ, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ από την ελληνική ομάδα ξεχώρισε ο Κασελάκης με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 39-38, 63-51, 89-82.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ματσόνι - Κοζλόφσκις - Χορόζοβ

Οι συνθέσεις:

ΝΤΙΖΟΝ (Μάρκοβιτς): Ντουκοτέ 4, Χρόβατ 14, ΜακΝτάφι 20 (1), Μόμπλι 9 (1), Γουέαρ 20, Αλινγκέ 2, Μπρέμπλι 10 (2), Χόλστον 10 (1), Λουμ.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Ντένμον 8, Φρανσίσκο 19 (3), Τζούστον 4, Κασελάκης 22 (3), Μωραΐτης 9 (3), Αγραβάνης, Μπιλάν 13, Περσίδης, Ραντάνοβ 7.

EuroCup: «Παραδόθηκε» ο Προμηθέας επί ισπανικού εδάφους

Εν τω μεταξύ, την πέμπτη ήττα του στον Β' Όμιλο του EuroCup, υπέστη ο Προμηθέας Πατρών. Οι Αχαιοί «παραδόθηκαν» με 91-72 στην έδρα της Γκραν Κανάρια, για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους πρωτοπόρους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 9-2 και να αυξάνουν το αήττητο σερί τους στις πέντε νίκες. Με μόλις 6/21 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ (26 έναντι 38) και την άμυνα του να... υπολειτουργεί σε πρώτη και τέταρτη περίοδο, ο Προμηθέας δεν είχε τύχη επί ισπανικού εδάφους.

Η πρωτοπόρος του ομίλου εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 15 πόντων (29-14 στο 10΄), το οποίο υπερασπίστηκε σε δεύτερη και τρίτη περίοδο, όταν ο Προμηθέας ανέβασε στροφές και πάλεψε για την υπέρβαση. Με διάρκεια μάλιστα σε άμυνα και επίθεση στον... επίλογο του αγώνα (επιμέρους σκορ 21-9), οι γηπεδούχοι έγραψαν το μη αναστρέψιμο 88-62 στο 38΄ και δεν κοίταξαν πίσω... Κορυφαίος των νικητών ο Ντάμιαν Ίνγκλις με 18 πόντους, ενώ από τον Προμηθέα προσπάθησε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 13.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 41-31, 67-53, 91-72

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (Λάκοβιτς): Ίνγκλις 18, Μπαλτσερόφσκι 11, Σλότερ 9 (1), Μπάσας, Αλμπισί, Μπενίτε 13 (2), Μπρουσίνο 5 (1), Σαλβό 13, Σούρνα 7 (1), Ντιόπ 12, Μουτάφ 3 (1), Στέβις.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 4 (1), Κόντιτ 8, Μουράτος, Γκίκας 2, Λάγιος 2, Σόμπσον 8 (2), Χογκ 5, Τόμασον 11 (1), Τανούλης 7, Κουλμπόκα 13 (2).





