Ζακ Κωστόπουλος: ξεκινά η δίκη στο Εφετείο

Σήμερα έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει η δευτεροβάθμια δίκη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει σήμερα η δίκη για τον αποτρόπαιο θάνατο, μετά από βάναυσα χτυπήματα που δέχθηκε από δύο πολίτες, του Ζακ Κωστόπουλου στο πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018.

Κατηγορούμενοι σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση θα καθίσουν ο 80χρονος κοσμηματοπώλης Σπυρίδων Δημόπουλος και ο μεσίτης Αθανάσιος Χορταριάς 63 ετών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά παραυτουργία,σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας.

Η δίκη είναι πιθανό να αναβληθεί, καθώς ένας εκ των δύο κατηγορουμένων θα υποβάλει σχετικό αίτημα στο δικαστήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι καταστηματάρχες είναι ελεύθεροι, καθώς ο μεν κοσμηματοπώλης βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό λόγω ηλικίας, ενώ ο συγκατηγορούμενος του που είχε οδηγηθεί στην φυλακή μετά την πρωτόδικη απόφαση είναι ελεύθερος με αναστολή που του χορηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο μετά από περίπου δύο μήνες έκτισης. Για την έξοδο του μεσίτη από την φυλακή, ασκήθηκε αναίρεση η συζήτηση της οποίας στον 'Αρειο Πάγο έχει αναβληθεί για τις 25 Ιανουαρίου.

Ο 33χρονος ακτιβιστής σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 2:30 το μεσημέρι "εισήλθε για άγνωστη αιτία" στο κοσμηματοπωλείο του 80χρονου κοσμηματοπώλη επί της οδού Γλάδστωνος του οποίου η πόρτα ήταν ανασφάλιστη από τον ιδιοκτήτη λόγω της ολιγόλεπτης απουσίας του. Το θύμα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν σε υπερδιέγερση και όταν "ασφάλισε" η πόρτα και δεν μπορούσε να βγει, άρχισε να χτυπά με πυροσβεστήρα αρχικά την γυάλινη θύρα και στην συνέχεια το κατώτερο επίπεδο της βιτρίνας που θρυμματίστηκε. Όταν το θύμα επιχείρησε να συρθεί για να βγει από εκεί δέχθηκε αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα από τον κοσμηματοπώλη και τον 63χρονο μεσίτη.

Ο σοκαριστικός θάνατος του Ζακ Κωστόπουλου που δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα καταγράφηκε και προβλήθηκε σε δεκάδες ΜΜΕ προκαλώντας αντιδράσεις σε χιλιάδες πολίτες. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση τα αλλεπάλληλα σφοδρά χτυπήματα που δέχθηκε ο 33χρονος "συντέλεσαν στην πρόκληση οργανικού στρες, το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε τις ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου που αποτέλεσαν την τελική αιτία θανάτου".

Στο πρωτόδικο δικαστήριο κατηγορούμενοι για την υπόθεση ήταν και τέσσερις αστυνομικοί, που είχαν σπεύσει στο σημείο και είχαν καταγραφεί να επιχειρούν με βίαιες κινήσεις να περάσουν χειροπέδες στον σχεδόν ημιθανή 33χρονο, οι οποίοι αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία 4 προς 3.

