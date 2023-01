Πολιτική

Δημητρακόπουλος – Καϊλή: “Κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχθώ κάτι που δεν έχω κάνει”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ποινικολόγος, σε αποκλειστική δήλωση του στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” αναφέρθηκε αναλυτικά στα βασανιστήρια που καταγγέλλει η ευρωβουλευτής, ως μέσο πίεσης για να “σπάσει” στην ανάκριση.

Παρέμβαση στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε με μαγνητοσκοπημένη δήλωση του, αμέσως μετά την παράταση της προφυλάκισης της Εύας Καϊλή, ο συνήγορος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο δικηγόρος επέμεινε σε όσα υποστήριξε η ευρωβουλευτής, ότι υπέστη βασανιστήρια τις πρώτες ώρες της κράτησης της, με στόχο όπως υποστηρίζει να «σπάσει» κατά την ανάκριση και να ομολογήσει πράξεις που δεν γνωρίζει και δεν έχει σχέση με την τέλεση τους.

Αφού ανέφερε μια σειρά από περιστατικά που σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν, όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, βασανιστήρια, ο συνήγορος έκανε λόγο για «Μεσαίωνα».

«Όλα αυτά είχαν ως στόχο να την κάνουν να λυγίσει και να ομολογήσει. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προσθέτοντας πως η Εύα Καϊλή του είπε πως «Και κομμάτια να με κάνουν δεν πρόκειται να παραδεχθώ μια κατηγορία που ουδέποτε έχω διαπράξει. Ουδέποτε δωροδοκήθηκα».

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Ισαάκ Καριπίδης, σε συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων το βράδυ της Πέμπτης, αναφέρθηκε ότι ο Παντσέρι, από την Τρίτη θα "δώσει" στις βελγικές Αρχές, με τις οποίες έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για πλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης "Qatar Qate", το όνομα ενός Έλληνα, που έχει σχέση με τις Βρυξέλλες, το οποίο όπως ειπώθηκε, έχει ακουστεί στην αρχή της υπόθεσης, αλλά πλέον όλοι το έχουν βγάλει απο το μυαλό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι

Γλυφάδα: Έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων (βίντεο)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Παρασκευή