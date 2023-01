Κόσμος

Ιταλία: Ο αρχηγός της Μαφίας και η αφίσα του “Νονού”

Οι έφοδοι των καραμπινιέρων και τα ευρήματα στα κρησφύγετα του αρχηγού της Κόζα Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Συνεχίζονται οι έφοδοι της ιταλικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων για τα κρησφύγετα του αρχηγού της Κόζα Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο τα οποία εντοπίστηκαν στη Σικελία.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, o Μεσίνα Ντενάρο κρατούσε αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων διαφόρων επιχειρήσεων της μαφίας, «για ποσά με πολλά μηδενικά».

Στα καταφύγιά του βρέθηκαν σημειώσεις σε μικρά αυτοκόλλητα χαρτιά με τηλέφωνα προσώπων που θεωρούσε χρήσιμα και «υποχρεώσεις» του. Βρέθηκε επίσης αφίσα του κινηματογραφικού έργου «Ο Νονός».

Το τρίτο κρησφύγετο εντοπίστηκε από τους καραμπινιέρους χθες το απόγευμα στο χωριό Καμπομπέλο της Σικελίας.

Εισαγγελείς συνεχίζουν να ελέγχουν δυο κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικό υπολογιστή που ανήκαν στον αρχηγό της σικελικής μαφίας και θεωρούνται «πηγή πολύτιμων πληροφοριών».

