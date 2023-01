Κόσμος

Economist: Η Τουρκία στα πρόθυρα δικτατορίας

Το εξώφυλλο του βρετανικού περιοδικού και η οργισμένη ανάρτηση του Φαχρεντίν Αλτούν για "κραυγελέα προπαγάνδα".

Με ένα κατακόκκινο εξώφυλλο και μία λευκή ημισέλινο (που παραπέμπει στην τουρκική σημαία) και με τίτλο: «Η υφέρπουσα δικτατορία στην Τουρκία», το βρετανικό περιοδικό Economist φιλοξενεί στο νέο του τεύχος «Ένα ειδικό αφιέρωμα στην αυτοκρατορία Ερντογάν».



Ο Φαχρετίν Αλτούν με ανάρτησή του στο twitter κατηγορεί το βρετανικό περιοδικό για φτηνή κραυγαλέα προπαγάνδα με στόχο τον Τούρκο πρόεδρο και τη Δημοκρατία της Τουρκίας, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Πάλι τα ίδια! Ο Economist ανακυκλώνει την πνευματικά νωθρή, ανιαρή και σκόπιμα αδαή απεικόνιση της Τουρκίας. Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να αναγγείλουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας αναμασώντας κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα.

Οι εξωφρενικοί τίτλοι και οι προκλητικές εικόνες μπορεί να τους βοηθήσουν να πουλήσουν το λεγόμενο περιοδικό τους, οπότε τους συγχαίρουμε για τις έξυπνες τεχνικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν! Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι πρόκειται για εντυπωσιακή δημοσιογραφία που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.

Οι λεγόμενοι δημοσιογράφοι και συντάκτες του Economist προφανώς δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να προσφέρουν αξιοπρεπή δημοσιογραφία για τον αγώνα του λαού μας για τη δημοκρατία μας.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ανεξήγητο και συνεχιζόμενο μίσος τους εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου μας, ο οποίος έχει κερδίσει όλες τις εκλογές στις οποίες συμμετείχε. Αν δεν μπορείτε να μπείτε στον κόπο να ερευνήσετε πώς και γιατί το τουρκικό κοινό εμπιστεύεται τον Ερντογάν, γιατί να σας πάρει κανείς στα σοβαρά;!

Η χώρα μας οδεύει προς μια ακόμη προεκλογική περίοδο, με μια ζωντανή συζήτηση για το πώς θα λύσουμε τις προκλήσεις μας.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο Economist δεν θα μπει ποτέ στον κόπο να αναφερθεί στο τι πραγματικά συμβαίνει στην Τουρκία. Θέλω απλώς να προειδοποιήσω τους ανυποψίαστους αναγνώστες για τη θλιβερή κατάστασή τους!», αναφέρει ο Φαχρετίν Αλτούν.

Αντιδράσεις έρχονται και από τον Αντιπρόεδρο της Ομάδας του AK Party, Μπουλέντ Τουράν, ο οποίος αναφέρει: "Ο Ερντογάν γι αυτούς είναι ρίσκο... Είμαστε περήφανοι που δεν μας αγαπά αυτό το περιοδικό. Δείτε την κριτική γιαΕρντογάν, τόσο μέσα όσο και έξω, λένε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει ένα σύστημα στην Τουρκία που αντικατοπτρίζει τις απόψεις του λαού στο σύστημα. Άσε τη δικτατορία, αντίθετα, υπάρχει ένα σύστημα που βαδίζει μαζί με τον λαό στην Τουρκία."

Συνεχίζει τονίζοντας ότι: "Οι εκλογές θα γίνουν πιθανότατα στις 14 Μαΐου. Θα θέλαμε η απόφαση να βγει από το Κοινοβούλιο. Το IYI Party και το CHP έκλεισαν τον δρόμο. Αναμένουμε από τον Πρόεδρο να λάβει την ημερομηνία εκλογών. Η απόφαση μπορεί θα ανακοινωθεί στις 9-10 Μαρτίου."

