Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εκτάκτως στο νοσοκομείο (εικόνες)

Για ποιον λόγο διακομίστηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο. Η ανάρτηση της με την φωτογραφία.

Ακόμη μια περιπέτεια μη την υγεία της αντιμετωπίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Όπως η ίδια αποκάλυψε με ανάρτηση της στα social media, ξαφνικά το χέρι της άρχισε να αιμορραγεί με αποτέλεσμα να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

«Ήμουν έξω για ποτό και μετά από 2 ώρες περίπου άρχισα να νιώθω υγρό το μανίκι μου… Το χέρι μου έβγαζε αίμα και υγρά. Έφυγα και πήγα στο νοσοκομείο. Αυτό που βλέπετε είναι το μπράτσο μου και έχω βάλει διατατήρα από μέσα», έγραψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στη φωτογραφία που δημοσίευσε.

