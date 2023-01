Παράξενα

Παγασητικός - Λύκος στην θάλασσα: ο ψαράς που τον κατέγραψε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αίσθηση προκαλεί το βίντεο με τον μεγαλόσωμο λύκο στην μέση της θάλασσας και η αποκάλυψη για το “ταξίδι” που, φαίνεται πως κάνει τακτικά, από και προς συγκεκριμένη νησίδα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο ο ψαράς Νίκος Παλιαρούτης, ο οποίος κατέγραψε με το κινητό του έναν «θαλάσσιο» λύκο, να κολυμπά σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από την ακτή.

Όπως είπε ο ψαράς στην Φαίη Μαυραγάνη, αντίκρισαν έκπληκτοί τον λύκο μαζί με τον φίλο του, ενώ μάζευαν τα παραγάδια τους και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

«Ευτυχώς που τον κατέγραψα με το κινητό, γιατί δεν θα ήμουν πιστευτός όπου και να το έλεγα», είπε ο κ. Παλιαρούτης, προσθέτοντας πως «δεν ήταν μικρός, όπως ίσως φαίνεται στο βίντεο. Ήταν 70 – 80 κιλά ο λύκος. Όταν βγήκε έξω από την θάλασσα και τον είδαμε, πάθαμε πλάκα!».

Όπως ανέφερε, το βίντεο με τον λύκο έχει καταγραφεί σε μια περιοχή όπου το βάθος της θάλασσας είναι περίπου 30 μέτρα και το οποίο βρίσκεται 5 ναυτικά μίλια (σημ: 9 χιλιόμετρα) μακριά από την ακτή!

Ο ψαράς εξήγησε ότι όπως προέκυψε και από συζητήσεις που είχε αργότερα, ο «θαλάσσιος» λύκος δεν είναι και τόσο «σπάνιο θέαμα» στην περιοχή, αφού έχει κολυμπήσει κι άλλες φορές προς νησίδα του Παγασητικού, όπου εκτρέφονται πρόβατα, πολλά από τα οποία έχουν θανατωθεί από επίθεση λύκου.

