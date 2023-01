Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: θρήνος για τον 5χρονο που νικήθηκε από τον καρκίνο

Σπαρακτική η ανάρτηση των γονιών του Αλέξανδρου. Η ευχή που πραγματοποίησε ολόκληρη η γειτονιά του.

Μόλις έντεκα μηνών διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο και από τότε έδινε τη δική του καθημερινή μάχη

Μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο ο μικρός Αλέξανδρος Χουρδάκης, ο οποίος δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή αφού πάλεψε όσο πιο δυνατά μπορούσε τα τελευταία 4 χρόνια.

Το 5χρονο αγγελούδι είχε διαγνωστεί στο τελικό στάδιο καρκίνου με τον οποίο ήταν αντιμέτωπος από 11 μηνών.

Πριν από πέντε χρόνια, οι γονείς του έφυγαν από το Ηράκλειο για τον μακρινό Καναδά, εκεί που γεννήθηκε ο μικρός Αλέξανδρος και που τον «βρήκε» η ασθένεια. Μόλις έντεκα μηνών διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, έκανε κάποιες θεραπείες άμεσα, οι οποίες απέδωσαν και είχαν αποτέλεσμα για δύο χρόνια. Ωστόσο ο Γολγοθάς του δεν τελειώνει εδώ… η ασθένεια επέστρεψε και μάλιστα πιο επιθετικά.

Πριν λίγους μήνες η οικογένεια είχε συγκινήσει όταν οι γείτονές του αποφάσισαν να του κάνουν έκπληξη και να του εκπληρώσουν την πολύπόθητη ευχή του.

Η σπαρακτική ανάρτηση των γονιών του

Με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς ο Αλέξανδρος μας, το παιδί μας έφυγε ήρεμα σήμερα το βράδυ στην αγκαλιά της μανούλας του… πέτα ψηλά άγγελε μας σε ένα μέρος χωρίς δυστυχία, αρρώστια και πόνο...

σε ευχαριστούμε για όλα τα μαθήματα ζωής και γενναιότητα που μας δίδαξες.. όσοι σε γνώρισαν ήταν τιμή τους κ ακόμα πιο μεγάλη για εμάς τους γονείς σου.. θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και στο μυαλό μας.. σε αγαπάμε πολύ Αλέξανδρε μας θα μας λείψεις παιδί μου, σπλάχνο μου…

Όλη η γειτονιά ενώθηκε για να του χαρίσει χαμόγελα

Ο μικρός Αλέξανδρος προσδοκούσε να επισκεφτεί τους καταρράκτες του Νιαγάρα κι ένα στοιχειωμένο σπίτι προκειμένου να δει τέρατα, όμως ο γιατρός απαγόρευσε την απομάκρυνσή του από το σπίτι. Έτσι, μια ολόκληρη κοινότητα, “έφερε” το Χάλογουιν 1,5 μήνα νωρίτερα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ευχή του μικρού, σύμφωνα με το infokids.gr.

Εκατοντάδες άνθρωποι ντύθηκαν με κουστούμια τεράτων, όπως αρμόζει άλλωστε και στην γιορτή του Halloween, και εμφανίστηκαν στην γειτονιά του μικρού προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ευχή του.

Μεταμφιέστηκαν όλοι σε “στοιχεία” και “φαντάσματα” για χάρη του μικρού Αλέξανδρου Χουρδάκη

Όταν έδυσε ο Ήλιος την περασμένη Τετάρτη, οι γειτονιές και οι δρόμοι της πόλης Χάμιλτον, γέμισαν τέρατα για τα μάτια του μικρού Αλέξανδρου.

Όταν έδυσε ο Ήλιος την περασμένη Τετάρτη, οι γειτονιές και οι δρόμοι της πόλης Χάμιλτον, γέμισαν τέρατα για τα μάτια του μικρού Αλέξανδρου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι γονείς του Αλέξανδρου, Νίκος και Κίρα, περπάτησαν τους δρόμους μαζί με τον μικρό, και τον σύστησαν σε… μάγισσες, ζόμπι, χαρακτήρες από ταινίες και παιδικά κινούμενα σχέδια, όπως και σε πυροσβέστες αλλά και ανθρώπους της κοινότητας που εμφανίστηκαν προκειμένου να δείξουν την αγάπη τους.

Μια ολόκληρη κοινότητα στον Καναδά γιόρτασε το Χάλογουιν για τον 5χρονο Αλέξανδρο από την Κρήτη

Η οικογένεια Χουρδάκη, έμαθε πως δυστυχώς η πειραματική θεραπεία που θα βοηθούσε τον Άλεξ να αντιμετωπίσει τον καρκίνο τα τελευταία 4,5 έτη είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται και πως ο καρκίνος του μικρού βρισκόταν σε τελικό στάδιο, σύμφωνα με τους γιατρούς, λέει η οικογενειακή φίλη Paula Tzouanakis Anderson σε δημοσίευσή της στα κοινωνικά δίκτυα. Η οικογένεια όμως επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της στο τηλεοπτικό κανάλι CBC.

Η Paula, συνεχίζει λέγοντας πως η οικογένεια του μικρού, συμπεριλαμβανομένου του αδερφού του Αλέξανδρου, Κώστα, ετών 9, και της αδερφής του Ειρήνης, ετών 2, θέλουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να πραγματοποιήσουν κάθε μια ευχή του.

Ένα βράδυ, ενώ η Paula είχε επισκεφτεί την οικογένεια άκουσε πως ο μικρός Άλεξ είχε όνειρο να δει τέρατα από κοντά, ήθελε για την ακρίβεια να επισκεφθεί ένα από τα στοιχειωμένα σπίτια στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, όμως οι γιατροί του συνέστησαν να μείνει κοντά στο σπίτι.

Στην αρχή η Paula άρχισε να ψάχνει για διακοσμητικά σχετικά με το Halloween για τον μικρό, προκειμένου να φτιάξει ενα στοιχειωμένο σπίτι στην αυλή της οικογένειας. Μια φίλη όμως της πρότεινε να επικοινωνήσει το εγχείρημα στην σελίδα της κοινότητας στο Facebook. “Η άμεση αντίδραση του κόσμου ήταν συγκλονιστική” λέει η ίδια.

Σε λιγότερο από 48 ώρες ήταν σε θέση να κλείσουν την κεντρική λεωφόρο της πόλης και να καλέσει για βοήθεια την τοπική Αστυνομία και Πυροσβεστική, κάποιος εθελοντές που θα έβαφαν τα πρόσωπα του κόσμου, πωλητές ποπκορν και μαλλιού της γριάς, και δεκάδες αγωνιστικά αυτοκίνητα προκειμένου να διακοσμήσουν τους δρόμους!

“Ο Αλέξανδρος” λέει, “χαιρετούσε τους πάντες στον δρόμο! Ήξερε πως ήταν για εκείνον.. μπορούσες να δεις την αγάπη και την ευγνωμοσύνη στα μάτια του”

Η κοινότητα κατάφερε μέσω δωρεών να μαζέψει χρήματα που προσφέρθηκαν στην οικογένεια, τα οποία, σύμφωνα με τον πατέρα, Νίκο, φάνηκαν χρήσιμα σε όσα ακολούθησαν.

Πηγή: neakriti.gr

