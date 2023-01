Παράξενα

Καταγγελία – “Άγιος Ανδρέας”: Ο διοικητής έκανε….ντου με τις πιτζάμες

Ότι η διοίκηση του νοσοκομείου τους παρακολουθεί καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Ότι παρακολουθούνται από τη διοίκηση του νοσοκομείου υποψιάζονταν εδώ και εβδομάδες οι εργαζόμενοι στον «Άγιο Ανδρέα», στην Πάτρα, μέχρι που πριν από λίγες μέρες επιβεβαιωθήκαν και προχώρησαν σε δημόσια καταγγελία.

Οι υποψίες των εργαζομένων κινήθηκαν γύρω από το θέμα της παρακολούθησης από κάμερες.

«Φαίνεται πως εκείνο το βράδυ παρατήρησε ότι απουσίαζαν άτομα από τα εξωτερικά ιατρεία και αποφάσισε να κάνει το «ντου»! Ήταν, δε, τόσο βιαστικός, που εμφανίστηκε… με τις πιτζάμες, φορώντας μόνο ένα μπουφάν από πάνω. Ήταν ολοφάνερο πως είχε δει ότι απουσίαζαν άτομα και έσπευσε για να ελέγξει. Και φυσικά για να προλάβει, μήπως στο μεταξύ επέστρεφαν, δεν σπατάλησε χρόνο να ντυθεί και μας ήρθε με τις πιτζάμες» δηλώνει στην «Πελοπόννησο», γνωστός συνδικαλιστής.

Το θέμα έχει ήδη λάβει διαστάσεις στο Νοσοκομείο και στους «διαδρόμους» εργαζόμενοι το αντιμετωπίζουν «χιουμοριστικά». Άλλοι, πάλι, θεωρούν πολύ σοβαρό το γεγονός διοικητικό στέλεχος να παρακολουθεί τις κινήσεις όλων… εξ αποστάσεως!

«Δηλαδή, ούτε τουαλέτα δεν μπορεί να πάει κάποιος; Δεν γνωρίζει ότι η όποια απουσία θα είναι σίγουρα δικαιολογημένη, αφού το καθημερινό βάρος είναι τεράστιο, οπότε ειδικά από αυτό το ‘’πόστο’’ δεν δικαιολογείται η όποια αδικαιολόγητη απουσία»; αναρωτιούνται.

Οι εργαζόμενοι έχουν ενημερώσει το συνδικαλιστικό τους όργανο προκειμένου να υπάρξει επίσημη καταγγελία και να διερευνήσουν αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από το καταστατικό λειτουργίας.

Πηγή: pelop.gr

