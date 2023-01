Οικονομία

Ουκρανία: Υφυπουργός συνελήφθη για δωροδοκία

Άμεση ήταν η αντίδραση της ουκρανικής Κυβέρνησης, μετά από τις αποκαλύψεις.

Υφυπουργός της ουκρανικής κυβέρνησης συνελήφθη με την κατηγορία της δωροδοκίας, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο την εφημερίδα Ukrainska Pravda.

Το Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς (NABU) διενήργησε έρευνα στο σπίτι του υφυπουργού Υποδομών και Ανάπτυξης Κοινοτήτων, Βασίλ Λοσίνσκι, και τον έθεσε υπό κράτηση.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ουκρανικής κυβέρνησης, που ανακοίνωσε την αποπομπή του Λοσίνσκι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ukrainska Pravda, ο Λοσίνσκι κατηγορείται ότι δωροδοκήθηκε με 400.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρογεννητριών.

NABU detained Deputy Minister of Communities, Territories and Infrastructure Development Vasily Lozinsky for a $400,000 bribe when purchasing generators. pic.twitter.com/BUyFFmnl2o — David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023

Η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

