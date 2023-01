Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Μοτοπορεία φίλων του Άρη πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από την έναρξη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ οι φίλοι του Άρη πλημμύρισαν την πόλη με τις μηχανές του, τιμώντας έτσι τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

Με συνθήματα όπως «'Αλκη Ζεις» και «'Αλκης ζωντανός, για πάντα Αρειανός» και δυνατές κόρνες, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης μηχανοκίνητη πορεία οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, με περισσότερα από πενήντα δίκυκλα και αρκετά ΙΧ αυτοκίνητα.

Η πορεία ξεκίνησε από το σημείο δολοφονίας του 'Αλκη Καμπανού, στη Χαριλάου και εξελίχθηκε σε κεντρικές οδούς της Θεσσαλονίκης, χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερα προβλήματα στην οδική κυκλοφορία των οχημάτων. Οι συμμετέχοντες στην μηχανοκίνητη πορεία εξέφραζαν και μηνύματα δυσαρέσκειας για τις διαιτησίες στους αγώνες της ομάδας τους.

Η πορεία κατέληξε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον, όπου νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη Basket League ανάμεσα στον 'Αρη και τον ΠΑΟΚ.

Τη μηχανοκίνητη πορεία συνόδευαν διακριτικά άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το ραντεβού θανάτου και το “δόλωμα”

WRC: Νικητής ο Οζιέ στο Μόντε Κάρλο