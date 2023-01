Οικονομία

“Qatar gate”: η Μανταλένα Καϊλή ζητά διαγραφή από Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ

Τι αποκαλύπτουν νέα δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜε για το σκάνδαλο και τις αδελφές Καϊλή.

Eπικαλούμενη τους δικηγόρους της Εύας Καϊλή η Corriere della Sera, ισχυρίζεται πως «από την πρώτη στιγμή της είχαν προτείνει να δηλώσει ένοχη για το σκάνδαλο προκειμένου να αποφυλακιστεί και έτσι να μπορέσει επιτέλους να ξαναβρεί την κόρη της».

Ταυτόχρονα, δημοσίευμα του Politico δίνει έμφαση στη δράση της αδερφής της, Μανταλένας Καϊλή.

«Με την ίδια ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα με την οποία είχε υποστηρίξει στον προθάλαμο του δικαστηρίου των Βρυξελλών ότι η μεταχείριση της Εύας Καϊλή μετά τη σύλληψή της για το σκάνδαλο, ήταν μεσαιωνικό “βασανιστήριο”, τώρα ο Έλληνας δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξαπολύει μια νέα, βαριά κατηγορία κατά της βελγικής δικαιοσύνης», σημειώνει το δημοσίευμα.

Η ίδια πάντα δήλωνε εξ αρχής την αθωότητά της, για το σκάνδαλο Qatar Gate, λέγοντας στην αστυνομία και στον ανακριτή ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις σχέσεις του Παντσέρι και του συζύγου της. Επανέλαβε επίσης ότι δεν γνώριζε μέχρι την ημέρα της σύλληψης ότι στο σπίτι τους υπήρχαν 750.000 ευρώ σε μετρητά, 600.000 από τα οποία βρέθηκαν από την αστυνομία στην τσάντα που κρατούσε ο πατέρας της.

«Παρά το γεγονός ότι η απομάκρυνση από το παιδί της είναι το μεγαλύτερο ψυχολογικό βασανιστήριο, δεν δέχτηκε να ομολογήσει κάτι που δεν έκανε», λέει ο δικηγόρος της κ. Δημητρακόπουλος, σημειώνει η Corriere della Sera.



Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «δεν θέλει η κόρη της να κληρονομήσει το στίγμα μιας μητέρας που ήταν διεφθαρμένη πολιτικός, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια», συνεχίζει ο δικηγόρος.

«Με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό της, η Εύα Καϊλή έδωσε μάχη στην αίθουσα του Συμβουλίου, λέγοντας ξεκάθαρα λόγια με αξιοπρέπεια και παρέχοντας συγκεκριμένα επιχειρήματα για να αφεθεί ελεύθερη, χωρίς να προσπαθεί να συγκινήσει κανέναν, αλλά μόνο να τους πείσει για την αθωότητά της».

Ο Έλληνας δικηγόρος είναι έτοιμος να ανεβάσει τη νομική μάχη ψηλότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Την επόμενη εβδομάδα θα προσφύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Όταν κάποιος συλλαμβάνεται, προστατεύεται αμέσως από το νόμο. Αναρωτιέμαι αν αυτό συνέβαινε και στις Βρυξέλλες;».

Η Μανταλένη Καϊλή ζητά διαγραφή δεδομένων για την ELONTECH

Παράλληλα, δημοσίευμα του Politico παρουσιάζει τη δράση της Μανταλένας Καϊλή, αδερφή της Εύας. Όπως αναφέρει, η ευρωβουλευτής εμφανιζόταν πολύ συχνά σε εκδηλώσεις που οργάνωνε η μικρότερη αδερφή της με την ελληνική ΜΚΟ «MADE Group», η οποία δραστηριοποιούνταν σε τομείς ανάλογους με αυτούς που ασχολούνταν η Εύα Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η Μανταλένα Καϊλή ήταν γνωστή και στις Βρυξέλλες ως εκτελεστική διευθύντρια της ELONtech που αρκετές φορές έκανε εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate, η ELONtech προσπάθησε να… «σβήσει» από το χάρτη τις σχέσεις της με τις αδερφές Καϊλή. Αφαίρεσε όλες τις αναφορές και για τις δύο αδερφές από τον ιστότοπό της με την δικαιολογία πως ήταν «υποχρεωμένη να περιορίσει τη λειτουργία της» λόγω «απρόβλεπτων και ταραχωδών συνθηκών», σύμφωνα με email της 14ης Δεκεμβρίου 2022, που έχει στην κατοχή του το Politico.

Ωστόσο, ιστορικό της δραστηριότητας της ELONtech στις Βρυξέλλες, υπάρχει ακόμη στο LobbyFacts.eu, έναν ιστότοπο που διατηρεί δεδομένα από το Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Όπως φαίνεται η Μανταλένα Καϊλή ζήτησε πρόσφατα από αυτό το LobbyFacts.eu, να σβήσει ό,τι σχετίζεται με την ELONtech.

Σύμφωνα με το Politico η Μανταλένα έγραψε σε ένα email στις 30 Δεκεμβρίου στο LobbyFacts.eu: «Ζητώ με το παρόν τη διαγραφή των δεδομένων που βρέθηκαν με το όνομα ELONTECH – το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Νέων Τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του οποίου είμαι συνιδρυτής».

