Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Οικονομία (βίντεο)

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού για την Οικονομία, την Ανάπτυξη και την Αγορά Εργασίας.

Στον δρόμο προς τις κάλπες η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος στην Οικονομία, ένα πεδίο που εκτιμάται ότι σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί ιδιαιτερα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, όπως δείχνουν άλλωστε και πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση θέλει να παίξει προεκλογικά το χαρτί της οικονομίας και δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη θεματική ενότητα στις συνεντεύξεις που ξεκινά σήμερα ο πρωθυπουργός είναι η οικονομία, η ανάπτυξη και η αγορά εργασίας.

Από το Μέγαρο Μαξίμου καλλιεργούν μια θετική εικόνα για την επόμενη ημέρα και εστιάζουν σε στόχους όπως η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας μετά τις εκλογές και η προσέλκυση επενδύσεων. Από το Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως όσο η οικονομία αναπτύσσεται, η κυβέρνηση δεν θα διστάζει αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να το αξιοποιήσει για τη στήριξη πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα κυβερνητικά πεπραγμένα στο πεδίο της οικονομίας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. επενδύσεις, εξαγωγές, αποκλιμάκωση ανεργίας). Παράλληλα θα επικεντρωθεί στην εικόνα της επόμενη ημέρας, καθώς όπως χαρακτηριστικά έχει επισημάνει «την πρώτη τετραετία το στοίχημα ήταν χαμηλότεροι φόροι και επενδύσεις. Όλα δειχνουν ότι η συνεντευξη περισσοτερο απολογιστικό χαρακτηρια και δεν αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρ αστήριξης αν και δεν αποκλειεται ο πρωθυπουργός να δώσει ε΄να περιγραμμα των παροχών του επομενου διαστηματος.

Παρακολουθήστε live την συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο: Οικονομία, Ανάπτυξη και Αγορά Εργασίας.

