Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Νίκαια: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 50χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 50χρονος κατηγορείται ότι στραγγάλισε την γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους. Πότε αναμένεται να απολογηθεί.



Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή το πρωί έλαβε από την εισαγγελία Πειραιά ο 50χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε την 54χρονη γυναίκα του, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο σπίτι τους, στη Νίκαια.

Εναντίον του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Ο καθ΄ ομολογίαν δράστης, πήρε χθες το βράδυ εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, λόγω επιληπτικής κρίσης που παρουσίασε, μετά τη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 05:00 της Κυριακής, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και σε κατάσταση μέθης είπε: «Ελάτε στο σπίτι μου, γιατί σκότωσα την γυναίκα μου».

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο ισόγειο της οδού Βοσπόρου εντόπισαν την άτυχη γυναίκα νεκρή με σημάδια στον λαιμό της. Ο θάνατός της, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οφείλεται, σε στραγγαλισμό με ίχνη απόφραξης του στόματος και της μύτης της.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Ψευτογιατρός - Κούγιας: “Δικαιοσύνη… Ουγκάντας” η δημοσιοποίηση στοιχείων χωρίς δίωξη