Κοινωνία

Αθήνα: Τροχαίο ατύχημα για υπουργό στο κέντρο (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε υπουργός της κυβέρνησης τα ξημερώματα. Στο όχημα επέβαινε και η σύζυγός του.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε υπουργός της κυβέρνησης, τα ξημερώματα κοντά στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο του υπουργού, στο οποίο επέβαινε και η σύζυγός του, συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό η σύγκρουση ήταν σφοδρή, κι άνοιξαν οι αερόσακοι.

Ωστόσο, από την σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές.

