Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η γωνία του Ήλιου με τον Δία και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



Περίεργη χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα η Λίτσα Πατέρα όταν ξεκίνησε να αναλύει τις καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα ο Ήλιος κάνει ωραία γωνία με τον Δία, που σημαίνει ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Μάλιστα, συμβούλευσε ότι συναντήσεις και άλλα θα μπορούσαν να γίνουν σήμερα.

Συνέχισε λέγοντας ότι «η σημερινή μέρα μπορεί να αποδώσει πολλά για αυτό επωφεληθείτε», ενώ έκανε λόγο για μια σημαντική περίοδο δράσεις για τους Κριούς.

Έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις καθημερινές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

