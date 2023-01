Αθλητικά

Australian Open: Ο Τσιτσιπάς στους 4

Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στα ημιτελικά του Australian Open προκρίθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας τενίστας ξεπέρασε σε 2ώρες και 17 λεπτά την αντίσταση του Τσέχου Γίρι Λεχέτσκα (Νο 71 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-3, 7-6 (7/2), 6-4 και πλέον έχει τη μεγάλη ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό του γκραν σλαμ της Μελβούρνης. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε αποκλειστεί από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, όμως ο φετινός του αντίπαλος, ο επίσης Ρώσος Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 20 στον κόσμο) δεν είναι του ίδιου επιπέδου.

Αφού κράτησε με σχετική δυσκολία το σερβίς του στο εναρκτήριο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει το break σε ένα γκέιμ διάρκειας 8,5 λεπτών και να πάρει από νωρίς το... πάνω χέρι. Από και πέρα το πρώτο σετ εξελίχθηκε σχετικά εύκολα μέχρι το τελικό 6-3, με τον «Στεφ» να έχει υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας στο σερβίς και να μην αφήνει περιθώρια στον Τσέχο να ελπίζει ότι μπορούσε να ισορροπήσει το σκορ.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στο δεύτερο σετ, όπου ο Ελληνας τενίστας δεν ήταν το ίδιο συγκεντρωμένος. Χρειάστηκε να σώσει πέντε break points στο τέταρτο γκέιμ και είχε πρόβλημα στις επιστροφές του, αρκούμενος απλά στο να κρατάει το σερβίς του, ώστε να οδηγήσει το σετ στο τάιμ-μπρέικ. Εκεί φάνηκε η διαφορά εμπειρίας, με τον Τσιτσιπά να κερδίζει τους πρώτους τέσσερις πόντους και να φτάνει χωρίς κανένα πρόβλημα στο 7-2.

Ο «Στεφ» βρέθηκε ξανά με την... πλάτη στον τοίχο στο 7ο γκέιμ του τρίτου σετ, όπου ο Λεχέτσκα προηγήθηκε 0-40 και είχε τρεις ευκαιρίες για break, τις οποίες όμως ο Τσιτσιπάς «έσβησε». Αφού... επιβίωσε, ο Ελληνας τενίστας περίμενε υπομονετικά την ευκαιρία του και όταν αυτή παρουσιάστηκε, δεν την άφησε να πάει χαμένη. Εκμεταλλεύτηκε τρία αβίαστα λάθη του Τσέχου, που σέρβιρε για να μείνει στο ματς, έκανε το 6-4 και πανηγύρισε την πρόκριση στην τετράδα.

Τελευταίο εμπόδιο πριν τον τελικό για τον Ελληνα πρωταθλητή είναι ο Κάρεν Κατσάνοφ, ο οποίος αντιμετώπισε νωρίτερα τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα και είδε τον αντίπαλό του να αποχωρεί λόγω τραυματισμού στο 3ο σετ, κι ενώ ο Ρώσος προηγείτο με 7-6 (7/5), 6-3 και 3-0. Ο 26χρονος «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο οποίος φτάνει στους «4» σε δεύτερο συνεχόμενο γκραν σλαμ (μετά το US Open), έχει αποκλείσει μέχρι τώρα τον Ισπανό Μπερναμπέ Θαπάτα (7-6, 6-2, 6-0), τον Αυστραλό Τζέισον Κούμπλερ (6-4, 5-7, 6-4, 6-2), τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφόου (6-3, 6-4, 3-6, 7-6), τον Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα (6-0, 6-0, 7-6) και τον Κόρντα.

Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Τσιτσιπάς είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, έχοντας χάσει μόλις δύο σετ. Δεν έχουν συναντηθεί ποτέ σε γκραν σλαμ, ενώ ο τελευταίος μεταξύ τους αγώνας ήταν στο περσινό Masters 1000 της Ρώμης, όπου ο Ελληνας τενίστας επικράτησε στη φάση των «16» με 4-6, 6-0, 6-3.

