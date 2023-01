Κόσμος

Ισπανία: Επίθεση με σπαθί σαμουράι μέσα σε εκκλησία (εικόνες)

Ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα, ενώ τραυμάτισε άλλους. Τι αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν κατά την επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι -- ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο για «σπαθί σαμουράι» -- σε εκκλησία της νοτιοανατολικής Ισπανίας, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo επικαλούμενη αστυνομικές πηγές.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) στον ιερό ναό του Σαν Ισίδρο, στην Αλγεθίρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. «Τα γεγονότα διερευνώνται και αναλύονται. Επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η φύση της επίθεσης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

? URGENT - #Espagne : Un sacristain a ete tue mardi et un pretre blesse dans une attaque a l'arme blanche dans une eglise d'#Algesiras, dans le sud de l'Espagne, a indique une source policiere a l'AFP, precisant qu'un homme avait ete arrete. #stabbing #terror #SpainAttack pic.twitter.com/RhNBysgiUT

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που επικαλείται πληροφορίες ισπανικών μέσων ενημέρωσης, από την επίθεση σκοτώθηκε ο νεωκόρος της εκκλησίας ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και ο εφημέριος, η κατάσταση του οποίου κρίνεται σοβαρή.

Ο δράστης της επίθεσης – ο οποίος είναι περίπου 30 ετών και μαροκινής καταγωγής, σύμφωνα με την El Mundo – συνελήφθη και ανακρίνεται.

DEVELOPING: Video appears to show the suspect involved in a probable terror attack on a church in Cadiz, Spain. At least 1 dead, 4 injured. pic.twitter.com/HtM3bg7SWY

— UA News (@UrgentAlertNews) January 25, 2023

