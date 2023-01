Οικονομία

“Fight Impunity” - Αβραμόπουλος: Νόμιμη η συμμετοχή του σύμφωνα με την Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η επιστολή που απέστειλε η γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ.

«Η συμμετοχή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην τιμητική επιτροπή του Fight Impunity έγινε κατά απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της συμμετοχής του». Αυτό τονίζεται σε επίσημη επιστολή που απέστειλε η γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ilze Juhansone στον πρώην Επίτροπο της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή του στον οργανισμό «Fight Impunity».

Στην ίδια επιστολή, η κα. Juhansone επιβεβαιώνει ότι ο κ. Αβραμόπουλος ουδέποτε συνομίλησε ή άσκησε επιρροή σε μέλη της Επιτροπής ή άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα που σχετίζονται με τον εν λόγω οργανισμό.

Η επιστολή καταλήγει ότι η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία, αποφασίζει ότι δεν απαιτείται καμία επιπλέον διερεύνηση.

Αναλυτικά η επιστολή:

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: “Βούλιαξε” η Αττική - Χιόνια και πλημμύρες ανά την Ελλάδα (εικόνες)

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν

Stern: Ο Ερντογάν είναι “εμπρηστής και αδίστακτος” (εικόνες)