ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 6,7 δις στο 11μηνο του 2022

Με χρέη στην Εφορία 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.



Απλήρωτους φόρους κοντά στο μισό δισ. ευρώ άφησαν και τον Νοέμβριο οι φορολογούμενοι, αν και το πλήθος των ΑΦΜ με ληξιπρόθεσμα χρέη περιορίστηκε οριακά στα 4.094.981 από 4.176.249 τον Οκτώβριο. Τα φρέσκα (σ.σ. του 2022) ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη διαμορφώθηκαν σε 6,703 δισ. ευρώ από 6,228 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και το σύνολο συσσωρευμένων και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών διαμορφώθηκε σε 113,385 δισ. ευρώ.

Από αυτά, 39 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές φυσικών προσώπων και 74 δισ. ευρώ χρέη νομικών προσώπων, συνολικά 26,270 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης και το πραγματικό ληξιπρόθεσμο περιορίζεται σε 87,116 δισ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο, 1.406.550 φορολογούμενοι βρίσκονταν υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ μέσω ρυθμίσεων και κατασχέσεων στο εντεκάμηνο η ΑΑΔΕ κατάφερε να εισπράξει 2,2 δισ. ευρώ από φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ συνολικά για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7,317 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 5,647 δισ. ευρώ (αυξημένο κατά 29,6%).

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο 11μήνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δισ. ευρώ και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150 εκατ. ευρώ στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της ΑΑΔΕ, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για τον μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 475 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 750 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 36,7%). Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,702 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 5,135 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 30,5%. (σ.σ. όπως προαναφέρθηκε, στο νέο ληξιπρόθεσμο 11μήνου συμπεριλαμβάνεται ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δισ. ευρώ και ακραία τιμή συνολικού ποσού 150 εκατ. ευρώ στα πρόστιμα έμμεσων φόρων, η οποία ναι μεν διορθώθηκε, αλλά αφότου είχε γίνει ληξιπρόθεσμη).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ): Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), αυτές το 2022 έφτασαν τα 220 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 295 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 25,5%).

To 93,1% περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Σε ό,τι αφορά το 11μηνο, οι εισπράξεις έφτασαν τα 2,202 δισ. ευρώ το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα 1,768 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 24,6%).

Πηγή: euro2day.gr

