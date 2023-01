Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Γεωργιάδης: Ο Ράμμος άγγιξε τα όρια της προδοσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών υπάρχουν σε όλες τις χώρες για να παρακολουθούν τα τηλέφωνα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Ράμμος έχει αγγίξει τα όρια της προδοσίας και όχι μόνο της νομιμότητας» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Τόνισε ότι αν ο κ. Ράμμος ήθελε να είναι άξιος, θα έπρεπε αν είχε διαπιστώσει παράνομη παρακολούθηση να το πάει στο Δικαιοσύνη και αν ήταν νόμιμη να τηρήσει το απόρρητο και να μην διαρρεύσει.

Ανέφερε ότι οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών υπάρχουν σε όλες τις χώρες για να παρακολουθούν τα τηλέφωνα και στις δημοκρατίες αυτό το αποφασίζει ο νόμος.

Τόνισε – μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ - ότι θα πρέπει να καταλήξουμε αν θέλουμε στη χώρα μας να έχουμε υπηρεσία πληροφοριών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πολεμικό κλίμα με ρουκέτες και αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

Βόλος: Έδειρε την μάνα του που τον φιλοξενεί μαζί με τα παιδιά του

Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: 425 κλήσεις σε ένα 24ώρο