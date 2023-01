Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα - ναρκωτικά: συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έρευνα στο σπίτι που διέμενε ο άνδρας και η γυναίκα.

Ένας 24χρονος και μια 42χρονη συνελήφθησαν, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο δράσεων για την σύλληψη διακινητών ναρκωτικών και έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με τους δύο κατηγορούμενους, όσον αφορά στη διακίνηση ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ταυτοποιήθηκαν και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τους.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν τα δύο άτομα να κατέχουν, με σκοπό τη διακίνηση, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Σημειώνεται, ότι ο άνδρας κατά τον έλεγχο του προέβαλε αντίσταση προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε σπίτια όπου διέμεναν ο 24χρονος και η 42χρονη, αλλά και σε αποθήκη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Κοκαΐνη βάρους 52 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη (skunk) 4 κιλών και 778 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη 3 κιλών και 704 γραμμαρίων, αεροβόλο πιστόλι, αεροβόλο υποπολυβόλο, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), σιδερογροθιά, χειροπέδες και 2 συσκευές καταγραφής κλειστού κυκλώματος.

Παράλληλα, από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 29χρονου, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

