Πολ Πελόζι: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με σφυρί που δέχτηκε

Συγκλονίζει το βίντεο από την επίθεση που δέχτηκε μέσα στο σπίτι του ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζι.



Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με σφυρί στον Πολ Πελόζι, η οποία συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο έδωσε σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στην δημοσιότητα το Ανώτατο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει αστυνομικούς να φτάνουν στην εξώπορτα της κατοικίας των Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο και να χτυπούν την πόρτα.

Ο Πολ Πελόζι ανοίγει και φαίνεται να παλεύουν με τον εισβολέα για ένα σφυρί. Η αστυνομία λέει στον ύποπτο να ρίξει το σφυρί, αλλά εκείνος καταφέρνει να το αρπάξει και χτυπά τον Πελόζι στο κεφάλι. Τότε οι αστυνομικοί μπαίνουν στο σπίτι και συλλαμβάνουν τον ύποπτο.

Ο άνδρας που κατηγορείται για την διάρρηξη στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι και την επίθεση με σφυρί στον σύζυγό της είναι Καναδός ο οποίος βρισκόταν παράτυπα στις ΗΠΑ 14 χρόνια, αφού εισήλθε στη χώρα ως επισκέπτης, όπως είχαν ανακοινώσει οι αμερικανικές αρχές.

Ο 42χρονος Ντιπάπε συνελήφθη στις 28 Οκτωβρίου 2022 στο σπίτι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων αφού εισέβαλε σε αυτό, ζητώντας να συναντήσει τη Νάνσι Πελόζι και στη συνέχεια χτύπησε τον σύζυγό της με σφυρί στο κεφάλι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

