Πελόζι: Βαριές κατηγορίες για τον εισβολέα στο σπίτι της

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο άνδρας που εισέβαλλε στο σπίτι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τραυματίζοντας τον άνδρα της.

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απαγωγής απαγγέλθηκαν εναντίον του άνδρα που επιτέθηκε στον σύζυγο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αμερικανικές αρχές.

Ο Ντέιβιντ ΝτιΠάπε, που αναζητούσε την Πελόζι, δήλωσε μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε «να της σπάσει» τα γόνατα, αν απαντούσε «ψευδώς» στις ερωτήσεις του.

Αυτός εισέβαλε την Παρασκευή το πρωί στην οικία του ζευγαριού στο Σαν Φρανσίσκο εξοπλισμένος με σκοινί, γάντια και κολλητική ταινία, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, σύμφωνα με το υπουργείο, ο ΝτιΠάπε είχε την πρόθεση να απαγάγει τη Νάνσι Πελόζι και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη, αν κριθεί ένοχος για αυτό το αδίκημα. Για την επίθεση εναντίον του Πολ Πελόζι ο 42χρονος δράστης κινδυνεύει να καταδικαστεί έως και σε 30 χρόνια κάθειρξη.

Χθες το βράδυ η εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο Μπρουκ Τζένκινς ανακοίνωσε και νέες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και διάρρηξη, αυτή τη φορά σε πολιτειακό επίπεδο και όχι ομοσπονδιακό.

Επρόκειτο για μια επίθεση «με πολιτικό κίνητρο» και ο ΝτιΠάπε ενδέχεται να καταδικαστεί σε ισόβια, διευκρίνισε η Τζένκινς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο 82χρονος Πολ Πελόζι, που έπεσε αναίσθητος μετά την επίθεση, αργότερα δήλωσε στην αστυνομία ότι κοιμόταν όταν ένας άγνωστος, οπλισμένος με σφυρί, εισήλθε στο δωμάτιό του στον δεύτερο όροφο της οικίας του και τον ξύπνησε, ζητώντας του να μιλήσει στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, είπε στον δράστη ότι η σύζυγός του θα λείπει για αρκετές ημέρες και τότε ο εισβολέας του απάντησε ότι θα την περιμένει. Ο Πολ Πελόζι επεσήμανε στην αστυνομία ότι κατάφερε να διαφύγει της προσοχής του ΝτιΠάπε και να πάει στο μπάνιο από όπου και κάλεσε την αστυνομία.

Μετά τη σύλληψή του ο δράστης δήλωσε ότι σκόπευε να κρατήσει όμηρο την Νάνσι Πελόζι για να την ανακρίνει επειδή τη θεωρούσε υπεύθυνη για τα «ψέματα» που διασπείρει το Δημοκρατικό Κόμμα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν του έλεγε «την αλήθεια», θα την άφηνε να φύγει, αλλά αν του έλεγε «ψέματα», θα της έσπαγε τα γόνατα.

Ο ΝτιΠάπε διευκρίνισε ότι δεν έφυγε από το σπίτι των Πελόζι αφού κλήθηκε η αστυνομία διότι «όπως οι Πατέρες του Αμερικανικού Έθνους με τους Βρετανούς, και εκείνος πολεμούσε εναντίον της τυραννίας χωρίς την επιλογή να παραδοθεί».

Οι αρχές επεσήμαναν ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι είδαν τον ΝτιΠάπε και τον Πολ Πελόζι να παλεύουν για ένα σφυρί. Όταν οι αστυνομικοί τους φώναξαν να το αφήσουν κάτω, ο ΝτιΠάπε άρπαξε το σφυρί και χτύπησε με αυτό τον Πελόζι στο κεφάλι.

Συνωμοσιολόγος

Η Νάνσι Πελόζι δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» από την επίθεση και επεσήμανε χθες το βράδυ ότι ο σύζυγός της σημειώνει «συνεχείς προόδους στην ανάρρωσή του που αναμένεται να είναι μακρά».

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε περίπου δέκα ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, προτού γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την επίθεση, αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ εξέφρασαν σε υπόμνημά τους την ανησυχία ότι η παραπληροφόρηση ενδέχεται να ωθήσει κάποια ακραία στοιχεία να διαπράξουν βίαιες ενέργειες.

Τους ίδιους φόβους εξέφρασε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σε ομιλία του την Παρασκευή το βράδυ προειδοποίησε ότι η παραπληροφόρηση ενδέχεται να επηρεάσει ανθρώπους που δεν είναι «εντελώς ισορροπημένοι».

Ο ΝτιΠάπε, που ζούσε σε ένα γκαράζ σε μια μικρή πόλη κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, είχε αναρτήσει τους τελευταίους μήνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια κατά των μειονοτήτων, των Εβραίων, των γυναικών και των διεμφυλικών, ενώ ισχυριζόταν ότι υπήρξε μαζική νοθεία στις εκλογές του 2020 και ότι τα εμβόλια κατά της covid-19 δεν λειτουργούν.

