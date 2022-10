Κόσμος

Μπάιντεν για επίθεση στον Πολ Πελόζι: “Καταδικάζω τη βία στην πολιτική μας”

«Κάθε ευσυνείδητος πολίτης οφείλει να αποδοκιμάσει ξεκάθαρα και απερίφραστα τη βία στην πολιτική μας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ομιλία του στη Φιλαδέλφεια.





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα την «απεχθή» επίθεση σε βάρος του συζύγου της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Χθες Παρασκευή, ένας διαρρήκτης εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειας Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο και τραυμάτισε με σφυρί τον 82χρονο Πολ Πελόζι.

«Ο Πολ Πελόζι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του από έναν δράστη που χρησιμοποίησε βία και απείλησε να τον σκοτώσει, απαιτώντας να δει την πρόεδρο», δήλωσε ο Ντρου Χάμιλ, εκπρόσωπος της Νάνσι Πελόζι.

Ο 82χρονος Πολ Πελόζι διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα που υπέστη στο κρανίο, ενώ τραυματίστηκε επίσης στο δεξί του χέρι. Οι γιατροί ανέφεραν πως αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο 42χρονος Ντέιβιντ Ντεπάπ, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στην κατοικία του ζεύγους Πελόζι, θα κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επίθεση με θανατηφόρο όπλο, κακοποίηση ηλικιωμένου και διάρρηξη, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, Ουίλιαμ Σκοτ.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είναι δεύτερη στη σειρά διαδοχής στην προεδρία των ΗΠΑ, βρισκόταν στην Ουάσινγκτον όταν ο διαρρήκτης εισέβαλε στο σπίτι της.

Οι αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο του δράστη, εν μέσω φόβων για πολιτικά υποκινούμενη επίθεση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 8ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

