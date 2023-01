Αθλητικά

Χάρι Κέιν: το ρεκόρ…. θα αργήσει μια εβδομάδα;

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον Χάρι Κέιν και το πολυπόθητο ρεκόρ που θέλει να σπάσει.

Ο Χάρι Κέιν ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένει άλλη μία εβδομάδα για να προσπαθήσει να γίνει ο Νο1 σκόρερ στην Ιστορία της Τότεναμ, καθώς η ίωση που τον ταλαιπωρεί είναι πολύ πιθανό να τον αφήσει εκτός από τον αυριανό (28/1) εκτός έδρας αγώνα με την Πρέστον για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο 29χρονος αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και της Τότεναμ, ισοφάρισε την περασμένη Δευτέρα (23/1) τον Τζίμι Γκριβς στην κορυφή των αρχισκόρερ των «σπερς», με το 266ο γκολ που σημείωσε στο ματς με τη Φούλαμ (νίκη 1-0).

«Έχουμε μόνο ένα πρόβλημα με τον Χάρι, ο οποίος δεν μπόρεσε να προπονηθεί αυτή την εβδομάδα. Έκανε σήμερα (27/1) την πρώτη του προπόνηση, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά, αν θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε αύριο» τόνισε ο Κρίστιαν Στελίνι, βοηθός προπονητή του Αντόνιο Κόντε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (27/1).

«Ξέρουμε ότι ο Χάρι θέλει να παίζει σε κάθε ματς, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το πώς θα τον προστατέψουμε». Αν ο Κέιν δεν αγωνιστεί εντέλει, είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Τότεναμ, ο νεοαποκτηθείς (από τη Βιγιαρεάλ) επιθετικός Αρνό Ντανζούμα, ο οποίος υπέγραψε με τους Λονδρέζους μόλις την περασμένη Τετάρτη (25/1).

