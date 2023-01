Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Η μητέρα της ξεκίνησε απεργία πείνας στη φυλακή

Η προσφυγή της για αποφυλάκιση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από τους δικαστές. Τι δήλωσε ο δικηγόρος της.

Σε απεργία πείνας προχώρησε η μητέρα της 12χρονης από την Κολωνό, που ήταν θύμα βιασμού και μαστροπείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος της, Απόστολος Λύτρας. Στην απόφασή της αυτή την οδήγησε η απόρριψη της προσφυγής για αποφυλάκιση.

Ο κ. Λύτρας, σημείωσε, «Κατά πλειοψηφία απερρίφθη η προσφυγή της. Υπήρχε μια δικαστής εξαιρετική, η οποία πραγματικά σε 40 σελίδες προσέφερε στο συγκεκριμένο βούλευμα για ποιους λόγους πρέπει να αφεθεί ελεύθερη η μητέρα. Οι άλλοι δύο δικαστές είχαν διαφορετική άποψη και δυστυχώς θα παραμείνει στην φυλακή. Εμείς βέβαια, με το που παρέλθει η νόμιμη προθεσμία θα υποβάλλουμε εκ νέου αίτημα αποφυλάκισης. Νομίζω ότι το θέμα με την μητέρα δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να σταθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο».

«Τα ίδια τα παιδιά, λένε, και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι η μητέρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Η 12χρονη έχει καταθέσει το ίδιο, κατ’επανάληψη και βλέπουμε τις δικαστικές αρχές να πιστεύουν τη 12χρονη α λα καρτ, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις δέχονται ακριβώς αυτά που λέει, στην περίπτωση της μητέρας, είδαμε ότι δεν δέχονται ακριβώς αυτά που λέει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

