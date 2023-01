Κόσμος

Ερντογάν για Φινλανδία: η Τουρκία μπορεί να εγκρίνει την υποψηφιότητα για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Άγκυρα αφήνει για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να εξετάσει την υποψηφιότητα της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί σήμερα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εγκρίνει την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, χωρίς να κάνει το ίδιο για τη Σουηδία.

"Εάν χρειαστεί, μπορούμε να δώσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα όσον αφορά τη Φινλανδία. Η Σουηδία θα σοκαριστεί όταν δώσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα για τη Φινλανδία", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υποψηφιότητα ένταξης των δύο βόρειων χωρών στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντηση με νέους.

Η Άγκυρα αφήνει λοιπόν για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να εξετάσει την υποψηφιότητα της Φινλανδίας χωριστά από αυτήν της Σουηδίας.

Η Τουρκία ανέστειλε την Τρίτη τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αναβάλλοντας επ' αόριστον μια τριμερή συνάντηση που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές Φεβρουαρίου και είχε στόχο την άρση των αντιρρήσεων της Άγκυρας στην υποψηφιότητά τους.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα ότι η Σουηδία, που ήδη κατηγορείται από την Τουρκία ότι φιλοξενεί Κούρδους "τρομοκράτες", δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον στην "υποστήριξη" της Άγκυρας, μετά το κάψιμο ενός αντίτυπου του Κορανίου από ακροδεξιό ακτιβιστή στη Στοκχόλμη.

Χωρίς να αναφέρει αυτό το περιστατικό, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ωστόσο τις επικρίσεις του κατά της Σουηδίας σχετικά με τα τουρκικά αιτήματα έκδοσης.

"Τους είπαμε: 'Αν θέλετε να μπείτε στο ΝΑΤΟ, πρέπει να μας στείλετε πίσω αυτούς τους τρομοκράτες'. Τους δώσαμε ένα κατάλογο 120 προσώπων (...) Αλλά αυτοί, μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι άλλαξαν το Σύνταγμά τους", δήλωσε.

Το κάψιμο ενός αντίτυπου του Κορανίου από δεξιό εξτρεμιστή την περασμένη εβδομάδα κοντά στην τουρκική πρεσβεία στη Σουηδία προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες της Άγκυρας και πολλών πρωτευουσών του μουσουλμανικού κόσμου.

Η Άγκυρα είχε ήδη ακυρώσει προγραμματισμένη επίσκεψη του Σουηδού υπουργού Άμυνας.

Η Στοκχόλμη εξέφρασε τη λύπη της για μια "βαθιά ασεβή" πράξη και τη συμπαράστασή της στους μουσουλμάνους, τονίζοντας ότι το σουηδικό Σύνταγμα εμποδίζει την απαγόρευση αυτού του είδους των ενεργειών, χωρίς ωστόσο να σβήσει την τουρκική οργή.

