Μήνυση Θεοδωρικάκου κατά απόστρατου: Θα τους πάω μέχρι τέλους

Για συκοφαντική δυσφήμιση και παράβαση καθήκοντος κατηγορεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τον απόστρατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Μήνυση για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης και της παράβασης καθήκοντος κατέθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος κατά του απόστρατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που κατήγγειλε απόκρυψη στοιχείων για υπόθεση που φέρεται να αφορά τον γιο του.

«Κατέθεσα μήνυση πριν από λίγο εναντίον του αποτρατευθέντος στις τελευταίες κρίσεις αξιωματικού που εκτέλεσε την άθλια σκευωρία με ψέματα και συκοφαντίες σε βάρος του προσώπου μου. Η σκευωρία κατέρρευσε από τα στοιχεία του ελέγχου που ήδη διεξάγεται. Πέντε αστυνομικοί που διεξήγαγαν τον έλεγχο στην παρέα των τεσσάρων πριν από 15 μήνες που τώρα θυμήθηκε ο αποστρατευθείς αξιωματικός κατέθεσαν και έχει εκδοθεί το σχετικό πόρισμα ότι που έλεγχος έγινε κανονικά και δεν ευρέθη ουδέν μεμπτον.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί τμήμα της δικογραφίας. Ο συκοφάντης επιχείρησε να με πλήξει πολιτικά και ηθικά. Αυτός και όποιος άλλος είναι από πίσω. Ακόμα και αυτός όμως δεν είχε στην κατάθεση του το παραμικρό να πει και ούτε καν αναφέρθηκε στο όνομα μου. Άρα η υπόθεση οργανώθηκε για συγκεκριμένους σκοπούς. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους σκευωρούς αυτούς που οργάνωσαν και εκτέλεσαν αυτή την σκευωρία, θα τους πάω μέχρι τέλους. Το λόγο έχει η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Με την τιμή και υπόληψη του γιου μου και της οικογένεια μας κανένας δε θα παίξει» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός ρωτήθηκε ποιο είναι το κίνητρο και απάντησε ότι «η αλήθεια έχει λάμψει, θα αποκαλυφθούν όλα και για κίνητρα και για ποιος κρύβεται από πίσω».

Ο Αλέξης Κούγιας δικηγόρος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι μήνυση θα κάνει και ο γιος του κ. Θεοδωρικάκου ενώ θα κατατεθεί και αγωγή ύψους 500 χιλ ευρώ εκ μέρους του κ. Θεοδωρικάκου.

«Μου κάνει εντύπωση η σπουδή με την οποία διαβιβάστηκε η δικογραφία προς τη Βουλή γιατί ο συκοφάντης κατά τον κ. Υπουργό και κατά εμένα δεν έχει αναφέρει ποτέ ότι ο κ. υπουργός έκανε κάτι αλλά αναφέρει μόνο ότι συμπεραίνω ότι μπορεί πίσω από αυτό να είναι ο κ. Θεοδωρικάκος. Αυτή η σπουδή εμένα με ενοχλεί» τόνισε ο κ. Κούγιας.

