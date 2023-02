Κοινωνία

Ελευσίνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις επόμενες ημέρες

Οι ρυθμίσεις θα γίνουν λόγω διεξαγωγής της Τελετής Έναρξης 2023 «ΕΛΕΥΣΙΣ» Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο, Παρασκευή (3/2), και μεθαύριο, Σάββατο (4/2), στην Ελευσίνα λόγω διεξαγωγής της Τελετής Έναρξης 2023 «ΕΛΕΥΣΙΣ» Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Παρασκευή 03/02/2023:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κανελλοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοντούλη και Ίωνος Δραγούμη, κατά τις ώρες 18.00΄ έως 23.59΄.

Σάββατο 04/02/2023:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και της στάθμευσης αυτών, στην οδό Κανελλοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοντούλη και Ίωνος Δραγούμη, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 23.59΄.

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 15.00΄ έως 20.00΄, ως εξής:

Ηρ. Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δήμητρος και της διασταύρωσης της Ιεράς Οδού με την οδό Μουρίκη.

Μουρίκη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιεράς Οδού και Κανελλοπούλου.

Κανελλοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουρίκη και Ίωνος Δραγούμη.

