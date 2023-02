Κοινωνία

Φωτιά σε σπίτι στην Καλλιθέα

Στο "πόδι" μία ολόκληρη γειτονιά μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, η ΠΥ έλαβε σήμα περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό, ενώ η φωτιά έσβησε, πριν προλάβει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 Πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο διαμερίσματος επί της οδού Σωκράτους στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 3, 2023

