Θεσσαλονίκη: Γυναίκα για πρώτη φορά στο “τιμόνι” της Τροχαίας

Για πρώτη φορά, μία γυναίκα κάθεται στο τιμόνι της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η νέα διευθύντρια.

Η νέα διευθύντρια, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, μετρά χρόνια σε επιτελικές θέσεις της Τροχαίας, είναι παντρεμένη με παιδιά και ανέλαβε τη νέα της θέση, με τις ευχές όλων των Θεσσαλονικέων να… «νοικοκυρέψει» και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Πρόκειται για την κυρία Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου, ηλικίας περίπου 48 χρόνων, «μάχιμη» αστυνομικό, η οποία μετρά τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικές θέσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε σε επιτελικές θέσεις, έχοντας περάσει στο παρελθόν μεταξύ άλλων και από το πρώην Β’ Τμήμα Τροχαίας.

Η Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου με τον ειδικό σύμβουλο του Κ. Ζέρβα σε θέματα αναπηρίας, Γιάννη Καστούρα , την πρόεδρο της «Ένωσης Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης», Πέπη Ανσουριάν και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Γ.Α.Δ.Θ., Χρήστο Μπουλούμπαση

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση της υποδιευθύντριας Τροχαίας, ενώ από 26 Ιανουαρίου 2023, οπότε και αποστρατεύτηκε από το Σώμα, σύμφωνα με τις κρίσεις, ο μέχρι πρότινος Διευθυντής Τροχαίας, Ταξίαρχος, Θωμάς Γέρμανος, η κυρία Παπαγεωργοπούλου, ανέλαβε τα καθήκοντά της με τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή.

«Μάχιμη» αστυνομικός, τρυφερή μητέρα

Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητή μεταξύ των συναδέλφων της, οι οποίοι δεν χάνουν την ευκαιρία να την αποκαλούν «κυρία διευθύντρια», δείχνοντας και με αυτόν τον τρόπο, τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφουν προς το πρόσωπό της.

Μία μάλιστα από τις πρώτες της «εμφανίσεις» ως διευθύντρια Τροχαίας, έκανε η κυρία Παρασκευοπούλου από το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. τη βραδιά της μαύρης επετείου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, συντονίζοντας τους συναδέλφους της κατά την εφαρμογή των μέτρων της Τροχαίας στην πόλη.

Η γυναίκα που έχει αναλάβει να βάλει τάξη στο κυκλοφοριακό χάος της Θεσσαλονίκης, έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, είναι παντρεμένη και έχει παιδιά. Οι συνάδελφοί της μιλούν για μία εργατική, πρόθυμη αστυνομικό, δυναμική γυναίκα, τρυφερή γυναίκα και αφοσιωμένη μητέρα.

