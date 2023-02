Αθλητικά

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται ο κατήφορος…

Το «τριφύλλι» άφησε πολλές υποσχέσεις στο ξεκίνημα, παίρνοντας διψήφια διαφορά στο πεντάλεπτο, αλλά η δεύτερη περίοδος ήταν εφιαλτική και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Βάσκων.

Δίχως «χαμόγελα» ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του επί ισπανικού εδάφους στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του να «βυθίζεται» στο 8-15...

Μετά την Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς «παραδόθηκε» και απέναντι στην Μπασκόνια, με το τελικό 95-90, για την 23η αγωνιστική, «πληρώνοντας» την... υποτονική δεύτερη του περίοδο και τον εκνευρισμό του Ντουέιν Μπέικον από τα πολλά φάουλ και την τεχνική ποινή που δέχθηκε, που εκτροχίασαν επιθετικά τον Αμερικανό.

Στο 13-10 ανέβηκαν οι Βάσκοι, κάνοντας ακόμη ένα βήμα εξασφάλισης της θέσης τους στην οκτάδα και κάνοντας παράλληλα όνειρα τετράδας.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 52-38, 76-65, 95-90

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπολτάουζερ, Χόρντοβ, Τραβίτσκι

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Χοάν Πενιαρόγια): Χάουαρντ 24 (2), Χάιντεγκερ 5 (1), Σεντεκέρσκις 4, Μαρίνκοβιτς 14 (2), Ντίεθ 4, Τόμπσον 3, Κότσαρ 10, Ίνοκ 6, Κοστέλο 16 (3), Γκεντράιτις 9 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 2, Γουόλτερς 7, Λι 16 (1), Παπαγιάννης 16 (2), Γουίλιαμς 19 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 2, Μπέικον 16 (2), Γκριγκόνις 7, Γκουντάιτις 5.

