Euroleague: Η βαθμολογία μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές και την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μπασκόνια.

Η 23η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 2/2 στις νίκες στη διαβολοβδομάδα κόντρα στις τουρκικές Φενέρμπαχτσε και Εφές και τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2/2 στις ήττες κόντρα στις ισπανικές Ρεάλ και Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague παρέα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πηγαίνει φουλ για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν λέει να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, μην έχοντας ουσιαστικούς στόχους στα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-94

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 74-68

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 72-70

Φενέρμπαχτσε – Άλμπα Βερολίνου 101-86

Ζάλγκιρις – Παρτίζαν 74-88

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 91-95

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 76-70

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 95-90

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 64-77

Η κατάταξη της EuroLeague

Ολυμπιακός 16-7

Ρεάλ Μαδρίτης 16-7

Μπαρτσελόνα 15-8

Φενέρμπαχτσε 14-9

Μονακό 14-9

Μπασκόνια 13-10

Παρτίζαν 12-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ 12-11

Βαλένθια 12-11

Ζάλγκιρις Κάουνας 12-11

Αναντολού Εφές 11-12

Βίρτους Μπολόνια 11-12

Ερυθρός Αστέρας 10-13

Μπάγερν Μονάχου 9-14

Βιλερμπάν 8-15

Παναθηναϊκός 8-15

Αρμάνι Μιλάνο 8-15

Άλμπα Βερολίνου 6-17

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Άλμπα Βερολίνου – Ολυμπιακός 8/2 στις 21:00

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 9/2 στις 19:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρού Αστέρα 9/2 στις 21:05

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 9/2 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 9/2 στις 21:30

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 10/2 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια 10/2 στις 20:00

Μονακό – Βιλερμπάν 10/2 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 10/2 στις 21:00