“Χρησμός” Μέσι για το Μουντιάλ 2026

Τι είπε ο Αργεντίνος άσος για την συνέχιση της καριέρας του, την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την επόμενη μεγάλη διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, το 2024, στην οποία θα δηλώσει “παρών”.

Επειδή... τρώγοντας έρχεται η όρεξη, ο Λιονέλ Μέσι, ρωτήθηκε για τις προθέσεις του, σχετικά με το Μουντιάλ του 2026.

Ο «pulga», έχει πλέον στην συλλογή του, κάθε... διαθέσιμο ποδοσφαιρικό τρόπαιο και θα μείνει στην Ιστορία ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, καθώς οδήγησε την εθνική Αργεντινής, στην κατάκτηση του Παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ (2022) και του Κόπα Αμέρικα, ενώ στο... σπίτι του, έχει μία ειδική βιτρίνα για τα επτά (!) τρόπαια από την «Χρυσή Μπάλα» και δεκάδες τρόπαια σε συλλογικό επίπεδο.

Ο 35χρονος άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, μίλησε στην εφημερίδα της πατρίδας του «Ole» και αναφερόμενος στα σχέδια του για την «αλμπισελέστε», σχολίασε με νόημα: «Δεν ξέρω (σ.σ. για το Μουντιάλ του 2026), πάντα έλεγα ότι λόγω της ηλικίας μου, μου φαινόταν πολύ δύσκολο να φτάσω εκεί. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει αυτό που κάνω και όσο είμαι καλά, νιώθω σε φόρμα και συνεχίζω να το απολαμβάνω, θα το απολαμβάνω. Αλλά φαίνεται πολύ μέχρι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα μου. Θα γίνω 36 ετών (σ.σ. στις 24 Ιουνίου), θα δω πού με βγάλει η καριέρα μου και εξαρτάται από πολλά πράγματα», είπε ο διάσημος Αργεντινός, ο οποίος εκτός απροόπτου θα είναι παρών στο Κόπα Αμέρικα του 2024.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2022, ο Μέσι σήκωσε στον ουρανό του Κατάρ το παγκόσμιο κύπελλο και λίγες ημέρες αργότερα, επέστρεψε στις προπονήσεις των πρωταθλητών Γαλλίας, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του: «Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αν και προφανώς το εκτιμώ και ήταν κάτι πολύ ωραίο. Ντρέπομαι λίγο που είμαι στο επίκεντρο και μου φέρονται έτσι. Αλλά ήταν καλό, να έχω την αναγνώριση όλων των ανθρώπων που εργάζονται εκεί μαζί μας και των συμπαικτών μου».

