Davis Cup - Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα με νίκη και αποθέωση στο ΟΑΚΑ

Ο Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα για την άνοδο της εθνικής στην Α` κατηγορία και αποθεώθηκε από χιλιάδες θεατές.

Παρουσία χιλιάδων θεατών και κυρίως μικρών παιδιών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-5, 6-2 του Αλβάρο Γκιγιέν (Νο 731 στην παγκόσμια κατάταξη), στην πρεμιέρα της αναμέτρησης, για την άνοδο στην Α` κατηγορία του Davis Cup.

Σημειώνεται, ότι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στην μνήμη των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν πρόσφατα την ζωή τους, μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στην θαλάσσια περιοχή, ανοικτά της Ανδραβίδας.

Οι αγώνες διεξάγονται στο κλειστό «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ και ο «Tsitsifast», με το «καλημέρα», έκανε break και προηγήθηκε 2-0. Ομως στην συνέχεια του αγώνα, ο πρωταθλητής του Ισημερινού, διατήρησε το σερβίς του, μειώνοντας σε 2-1 και με break ισοφάρισε σε 2-2, για να αποκτήσει -για πρώτη φορά στο ματς- προβάδισμα με 3-2. Παρά την αντίδραση του Τσιτσιπά, ο οποίος φάνηκε να έχει πρόβλημα με τις διαστάσεις του γηπέδου (σ.σ. καθώς αρκετές φορές έχασε πόντους οριακά), ο Γκιγιέν, κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς του και να προηγηθεί με 5-4. Γνωρίζοντας ότι πλέον, δεν υπήρχαν περιθώρια λάθους, ο 24χρονος Ελληνας πρωταθλητής, ισοφάρισε σε 5-5 και με νέο break, προηγήθηκε 6-5 για να κλείσει το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε αποφασισμένος να «καθαρίσει» το ματς και την νίκη. Αφού έκανε break στο σερβίς του Γκιγιέν, προηγήθηκε 2-0 και έβαλε τις «βάσεις» της επικράτησης, με νέο break. Μετά την υπερπροσπάθεια στο πρώτο σετ, ο τενίστας από τον Ισημερινό, δεν είχε τα ψυχικά και αγωνιστικά «αποθέματα» για να αντισταθεί στον Ελληνα τενίστα. Απαλλαγμένος από το άγχος, ο Τσιτσιπάς, πρόσφερε κατά διαστήματα εντυπωσιακό θέαμα στους χιλιάδες φίλους του τένιςκαι χωρίς να συναντήσει ουσιαστική αντίσταση, έφθασε εύκολα στο 6-2 και στην νίκη, δίνοντας προβάδισμα στην εθνική ομάδα με 1-0.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο «Tsitsifast», ο οποίος γνώρισε την αποθέωση δήλωσε: «Δεν αγχώθηκα στο ματς. Θέλω να συγχαρώ τον αντίπαλο μου. Είχαμε μία καλή μάχη. Δεν τον γνωριζω ως παίκτη, αλλά κάναμε ένα καλό ματς. Ευχαριστώ τον κόσμο, ο οποίος ήλθε να μας υποστηρίξει στην προσοπάθεια μας. Εχω μεγάλη χαρά που βρισκομαι εδω με την ομαδα και θα βάλουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο. Δεν είχα άγχος από την παρουσία του κόσμου. Επαιξα την προηγουμενη εβδομαδα σ' ενα εξισου μεγάλο γήπεδο, χωρίς τόσους πολλούς Ελληνες και εδώ είναι η συνέχεια. Πάμε παιδιά. Πάμε»!

Σήμερα (04/02), ακολουθεί ο αγώνας του Αριστοτέλη Θάνου (σ.σ. ο Μιχάλης Περβολαράκης αισθάνθηκε ενοχλήσεις) με τον Αντρές Αντράντε, ενώ την Κυριακή (σ.σ. έναρξη αγώνων στις 12.00), θα γίνουν οι αναμετρήσεις:

Στέφανος Τσιτσιπάς - Πέτρος Τσιτσιπάς / Γκονζάλο Εσκομπάρ (Νο44) - Ντιέγκο Ιντάλγκο (Νο76)

Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρές Αντράντε (Νο 564)

Μιχάλης Περβολαράκης-Αλβαρο Γκιγιέν (Νο 731)

Την πρόκριση, θα πάρει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες.

