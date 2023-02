Αθλητικά

Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς νίκησε και “σφράγισε” την άνοδο της Ελλάδας

Με τη νίκη του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εξασφάλισε την πρόκριση της Ελλάδας στο Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-1) του Αντρέας Αντράντε και η Ελλάδα με συνολικό σκορ 3-1 επί του Ισημερινού, εξασφάλισε την πρόκριση της στο World Group I του Davis Cup.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έκαμψε την αντίσταση του αντιπάλου του, Νο 564 στην παγκόσμια κατάταξη, σ' έναν αγώνα που διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 10.000 θεατές που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, όταν και χρειάστηκε το tie break (7-1) για να το κατακτήσει με 7-6. Εχοντας αποκτήσει και ψυχολογικό αβαντάζ «καθάρισε» εύκολα το δεύτερο σετ με 6-1, στέλνοντας την Ελλάδα στο World Group I, εκεί όπου έχουν επίσης προκριθεί Ιαπωνία, Βραζιλία, Δανία, Ρουμανία, Περού, Ουκρανία, Τουρκία, Λιθουανία και Βουλγαρία.

