Σεισμός 7,8 Ρίχτερ σε Τουρκία - Συρία: Εκατοντάδες νεκροί, αγνοούμενοι και μεγάλες καταστροφές (εικόνες)

Τρόμος απο τον μετασεισμό των 7.5 Ρίχτερ. Άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα εν μέσω και έντονης κακοκαιρίας. Χιλιάδες ακίνητα κατέρρευσαν. Βοήθεια στις δύο χώρες στέλνει και η Ελλάδα.

Η σεισμική δόνηση των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Τουρκία και τη Συρία στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και εκτεταμένες υλικές καταστροφές, σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, που δεν σταματούν να επιδεινώνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Τρόμο προκάλεσε ο μετασεισμός των 7,5 Ρίχτερ που καταγράφηκε λίγο μετά τις 12:30 (ώρα Ελλάδος) και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Τουρκία και Συρία.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία κάνει λόγο για τουλάχιστον 912 νεκρούς και 5.385 τραυματίες σε επτά επαρχίες, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (AFAD) έκανε λόγο για περίπου 1.800 κτίρια που έχουν καταρρεύσει, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον 320 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιοχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Συρίας και 147 άλλοι σε τομείς ελεγχόμενες από τους αντάρτες. Πάνω από 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δύο πλευρές.

Οι απολογισμοί αυτοί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συνεχίσουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος πως έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεπ, η Σανλιούρφα, η Ντιγιάρμπακιρ...

«Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στη Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολικά).

«Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη στη Ντιγιάρμπακιρ.

Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν, υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας του σεισμού, που έγινε μέσα στη νύχτα, στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας), κι είχε εστιακό βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.





Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Κακοκαιρία

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την ορεινή περιοχή παραλύει τα κυριότερα αεροδρόμια στη Ντιγιάρμπακιρ και στη Μαλάτια, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές χιονοπτώσεις, με πολλούς από τους διασωθέντες να μη φορούν παρά πιτζάμες μέσα στο κρύο.

«Ακούμε φωνές στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια», δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Horrifying video allegedly shows building collapse in Diyarbakir as a strong earthquake rocked central #Turkiye #Turkey pic.twitter.com/ppt8K3dUIc — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) February 6, 2023

Μπροστά σε τόση καταστροφή κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί και προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με γυμνά χέρια και κουβάδες.

Νοτιότερα, πάντα κατά το NTV, η βυζαντινή ακρόπολη της Γκαζιάντεπ, που ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα, εν μέρει κατέρρευσε.

Σωστικά συνεργεία και η πολιτική προστασία καθώς και σύροι πυροσβέστες προσπαθούν να ανασύρουν επιζήσαντες από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.





Μέσω Twitter, τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα σε διάφορες πόλεις.

Έχουν καταγραφεί πάνω από 50 μετασεισμοί, σύμφωνα με την AFAD.

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.

Σύμφωνα με τον τούρκο αντιπρόεδρο Οκτάι, 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Αντιγιαμάν, ενώ έχουν καταρρεύσει κάπου εκατό κτίρια. Τουλάχιστον άλλοι 47 σκοτώθηκαν και ακόμη 600 τραυματίστηκαν στην Μαλάτια, κατά την AFAD.

Στην Γκαζιάντεπ, γίνεται λόγος για 80 νεκρούς, 600 τραυματίες και 581 κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Αγωγοί αερίου που τροφοδοτούν την περιοχή τέθηκαν εκτός λειτουργίας προληπτική ή για να εξακριβωθεί το εύρος των ζημιών που έχουν υποστεί στις επαρχίες Χατάι, Καχρανμαρμαράς και Γκαζιάντεπ.

Ο σεισμός και οι δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία, το ιρακινό Κουρδιστάν και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern #Turkey pic.twitter.com/CoReNT4PIb — Koustuv ???? ?? (@srdmk01) February 6, 2023

Έκκληση για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Σουλεϊμάν Σοϊλού στο τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Το Αζερμπαϊτζάν, χώρα με αδελφικές σχέσεις με την Τουρκία, ανακοίνωσε πως στέλνει αμέσως 370 εξειδικευμένα μέλη συνεργείων έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η ΕΕ συνολικά, το Ισραήλ προσφέρθηκαν αμέσως να στείλουν επίσης βοήθεια.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας, παρά το κρύο. Ενώ ο επικεφαλής του Diyanet, του τουρκικού δημόσιου οργανισμού που είναι αρμόδιος για ζητήματα θρησκευτικής λατρείας, σημείωσε πως όσοι πολίτες το χρειάζονται μπορούν να βρουν καταφύγια μέσα σε τζαμιά.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Turkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Στην Τουρκία η σεισμικότητα συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσε περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 και πλέον ανθρώπους.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν υποστεί ζημιές ο αγωγός Κιρκούκ-Τσεϊχάν που μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράκ στην Τουρκία ή ο αγωγός Μπακού-Τμπιλίσι-Τσεϊχάν και οι ροές πετρελαίου συνεχίζονται και στους δύο μετά τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Τουρκία, δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος στον τομέα της ενέργειας.

Ωστόσο η λειτουργία του τερματικού σταθμού πετρελαίου στο Τσεϊχάν, στη νότια Τουρκία, ανεστάλη, ανέφερε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca, που πρόσθεσε ότι διεξάγεται έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο τερματικός αυτός σταθμός της ανατολικής Μεσογείου απέχει περίπου 155 χλμ. από την περιοχή που ήταν το επίκεντρο του σεισμού.

Νωρίτερα η εταιρία διαχείρισης του αγωγού BOTAS ανέφερε πως η ροή αερίου σταμάτησε στις επαρχίες Χατάι, Καχρανμαρμαράς και Γκαζιάντεπ και σε ορισμένεους άλλους τομείς ως αποτέλεσμα βλάβης που προκλήθηκε σε γραμμή μεταφοράς αερίου.

Εξάλλου, η αρχή λιμένων της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι το λιμάνι Ισκέντερουν, που βρίσκεται στη νότια επαρχία Χατάι, υπέστη ζημιές από τον σεισμό. Μετά την επιθεώρηση των ζημιών, η αρχή ανέφερε στο Twitter πως εκτός από το Ισκέντερουν, τα υπόλοιπα λιμάνια λειτουργούν κανονικά.





Σε μια άλλη εξέλιξη, ο υπό κατασκευή τουρκικός πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου δεν υπέστη ζημιές από τον σεισμό, δήλωσε αξιωματούχος της ρωσικής εταιρίας που κατασκευάζει τον σταθμό.

"Σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 3 βαθμών έγιναν αισθητές εδώ... όμως οι ειδικοί μας δεν έχουν αναφέρει οποιεσδήποτε ζημιές σε κατασκευαστικές δομές, γερανούς και εξοπλισμό", δήλωσε η Αναστάζια Ζοτέεβα από την κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom.

"Παρ΄ όλα αυτά, διενεργούμε εκτεταμένους διαγνωστικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε πως οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης μπορούν να συνεχιστούν με ασφάλεια", δήλωσε η αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μητσοτάκης: Στέλνουμε άμεσα βοήθεια

Την θλίψη του για τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανακοίνωσε θα ενεργοποιηθούν άμεσα πόροι και θα σταλεί βοήθεια στις δυο χώρες.

«Βαθιά θλίψη για την καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ελλάδα κινητοποιεί τους πόρους της και θα βοηθήσει άμεσα», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Τα συλλυπητήρια τους εξέφρασαν ακόμη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι κομμάτων.

Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Γεωλογίας στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, είπε ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση του με σεισμούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες σε Ρόδο και Φαρμακονήσι.

«Αυξημένη πιθανότητα υπάρχει για να ενεργοποιήσει στην Τουρκία άλλα ρήγματα», είπε ο κ. Λέκκας και συμπλήρωσε ότι «πρόκειται για ένα ρήγμα της τάξης των 1.000 χιλιομέτρων, με μεγάλες πόλεις που «χτυπήθηκαν». Λόγω της εμπειρίας που έχω από την Τουρκία, θεωρώ ότι η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη».

