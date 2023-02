Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χαλκιδική

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στη Χαλκιδική.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης είναι 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ορμυλίας Χαλκιδικής και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Θεσσαλονίκη.

