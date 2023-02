Αθλητικά

Τουρνουά Λιντς - Σάκκαρη: Πρεμιέρα με το δεξί

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Με νίκη-πρόκριση απέναντι στην Ισπανίδα Νούρια Παρίθας Ντίαθ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο 250άρι τουρνουά του Λιντς η Μαρία Σάκκαρη. Ήταν η έκτη επιτυχία της εντός του 2023 και πρώτη μετά τον αποκλεισμό της στο Australian Open από την Κινέζα Λιν Ζου.

Η Νο1 αθλήτρια στο ταμπλό της διοργάνωσης επιβλήθηκε με straight set (6-1, 7-6/6) της 31χρονης αντιπάλου της (Νο75 στον κόσμο) ύστερα από αγώνα διάρκειας 100 λεπτών, στην τέταρτη μεταξύ τους συνάντηση αλλά πρώτη στο WTA Tour.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιζε «μόνη» στο πρώτο σετ το οποίο κατάκτησε με 6-1, αλλά η συνέχεια δεν ήταν καθόλου εύκολη γι΄ αυτήν.

Στο δεύτερο σετ οι αθλήτριες πήγαν χέρι-χέρι ως το 5-5, με την Σάκκαρη να κάνει break, να προηγείται με 6-5 και να σερβίρει για να κλείσει το παιχνίδι.

Η Ντίαθ, όμως, απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο σερβίς της Ελληνίδας και ο αγώνας κρίθηκε στο tie break, όπου η Σάκκαρη επικράτησε με 8-6 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα lucky looser Μπάρμπαρα Γκρατσέβα, Νο 84 στον κόσμο.

